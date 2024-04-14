Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал рост котировок первой криптовалюты до уровня $2,3 млн.
Роберт Кийосаки снова прогнозирует рост биткоина. На этот раз — до $2,3 млн
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Что говорит Кийосаки
«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет $2,3 млн. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению. Может ли она ошибаться? Да. И что? Более важный вопрос: „Во что верите вы?“. Что, если Кэти права? Что, если Кэти ошибается? И самое главное: „Сколько у вас биткоинов?“. Если Кэти права, я бы хотел купить больше. Если она ошибается, я был бы рад нулю», — написал он.
Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood is very smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is «What do you believe?» What if Kathie is right? What if…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 11, 2024
По словам Кийосаки, большинство людей не владеют цифровым золотом вне зависимости от правоты Кэти Вуд.
«Школа — единственное место на земле, где „умные“ люди — это те, кто никогда не совершает ошибок. В реальном мире самые богатые и счастливые люди совершают ошибки и учатся на них», — добавил он.
Инвестор заявил, что «тоже верит» в биткоин по $2,3 млн.
Прогноз аналитиков ARK Invest
В феврале аналитики ARK Invest в ежегодном отчете дали прогноз по росту курса биткоина до $2.3 млн. По их оценке, первая криптовалюта может вырасти до $2,3 млн к 2030 году. Сама Кэти Вуд в январе спрогнозировала рост цифрового золота до уровня $1,5 млн.
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