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14 апреля 2024, 16:20 Читати українською

Роберт Кийосаки снова прогнозирует рост биткоина. На этот раз — до $2,3 млн

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал рост котировок первой криптовалюты до уровня $2,3 млн.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель Роберт Кийосаки спрогнозировал рост котировок первой криптовалюты до уровня $2,3 млн. ► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто говорит Кийосаки«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет $2,3 млн.
Фото: cryptocurrency.tech

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорит Кийосаки

«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет $2,3 млн. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению. Может ли она ошибаться? Да. И что? Более важный вопрос: „Во что верите вы?“. Что, если Кэти права? Что, если Кэти ошибается? И самое главное: „Сколько у вас биткоинов?“. Если Кэти права, я бы хотел купить больше. Если она ошибается, я был бы рад нулю», — написал он.

По словам Кийосаки, большинство людей не владеют цифровым золотом вне зависимости от правоты Кэти Вуд.

«Школа — единственное место на земле, где „умные“ люди — это те, кто никогда не совершает ошибок. В реальном мире самые богатые и счастливые люди совершают ошибки и учатся на них», — добавил он.

Инвестор заявил, что «тоже верит» в биткоин по $2,3 млн.

Прогноз аналитиков ARK Invest

В феврале аналитики ARK Invest в ежегодном отчете дали прогноз по росту курса биткоина до $2.3 млн. По их оценке, первая криптовалюта может вырасти до $2,3 млн к 2030 году. Сама Кэти Вуд в январе спрогнозировала рост цифрового золота до уровня $1,5 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Huculia
Huculia
14 апреля 2024, 17:33
#
Хтось ще вважає серйозними 'прогнози' Кійосакі? 😁😁
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 апреля 2024, 17:45
#
Відносно зовсім нещодавно він пропонував купувати золото, срібло і біткойн (ціни тоді були набагато нижчі, особливо на біткойн). Тоді також всі сміялися і смайлики виставляли. Майже всі. Зараз вже жалкують, лікті кусають:)
+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
14 апреля 2024, 17:47
#
Він міняв свою думку щодо біткоіна і срібла кілька разів, коли біткоін падав нижче 20к. Так що його прогнози ще ні разу не виправдалися
+
+30
Lolik1837
Lolik1837
14 апреля 2024, 17:40
#
«Богатый папа, бедный папа» — книга неплохая, но вот прогнозов Кийосаки дает просто море. Сбываются из них единицы. Но если давать прогнозы сотнями — то большая вероятность, что один -два сбудется
+
0
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
14 апреля 2024, 18:25
#
Дуже далеко ще прогнозам Кійосакі до прогнозів арестовича!
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