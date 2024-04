Роберт Кийосаки снова прогнозирует рост биткоина. На этот раз — до $2,3 млн

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет $2,3 млн. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению. Может ли она ошибаться? Да. И что? Более важный вопрос: „Во что верите вы?“. Что, если Кэти права? Что, если Кэти ошибается? И самое главное: „Сколько у вас биткоинов?“. Если Кэти права, я бы хотел купить больше. Если она ошибается, я был бы рад нулю», — написал он.

Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood is very smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is «What do you believe?» What if Kathie is right? What if…