Роберт Кийосаки снова прогнозирует рост биткоина. На этот раз — до $2,3 млн

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Что говорит Кийосаки

«Кэти Вуд гарантирует, что биткоин достигнет $2,3 млн. Верю ли я ей? Да. Кэти Вуд очень умная. Я доверяю ее мнению. Может ли она ошибаться? Да. И что? Более важный вопрос: „Во что верите вы?“. Что, если Кэти права? Что, если Кэти ошибается? И самое главное: „Сколько у вас биткоинов?“. Если Кэти права, я бы хотел купить больше. Если она ошибается, я был бы рад нулю», — написал он.

Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood is very smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is «What do you believe?» What if Kathie is right? What if… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 11, 2024

По словам Кийосаки, большинство людей не владеют цифровым золотом вне зависимости от правоты Кэти Вуд.

«Школа — единственное место на земле, где „умные“ люди — это те, кто никогда не совершает ошибок. В реальном мире самые богатые и счастливые люди совершают ошибки и учатся на них», — добавил он.

Инвестор заявил, что «тоже верит» в биткоин по $2,3 млн.

Прогноз аналитиков ARK Invest

В феврале аналитики ARK Invest в ежегодном отчете дали прогноз по росту курса биткоина до $2.3 млн. По их оценке, первая криптовалюта может вырасти до $2,3 млн к 2030 году. Сама Кэти Вуд в январе спрогнозировала рост цифрового золота до уровня $1,5 млн.