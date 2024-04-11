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11 апреля 2024, 18:04 Читати українською

ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки на рекордно высоком уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. Базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам — на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам — 4,75%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки.
Фото: wikipedia.org

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«Большинство показателей базовой инфляции снижаются, рост зарплат постепенно замедляется, и часть прироста расходов на оплату труда абсорбируется в прибылях компаний», — говорится в сообщении.

Ограничительные финансовые условия и прошлые повышения ставок продолжают сдерживать спрос, что способствует ослаблению темпов роста потребительских цен, отмечают в ЕЦБ.

«Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%. Cовет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который вносит значительный вклад в текущий процесс дезинфляции», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными и принимаются от заседания к заседанию, и не будет заранее приверженным какой-либо траектории ставок.

«Если обновленная оценка перспектив инфляции советом управляющих, динамика базовой инфляции и степень трансмиссии денежно-кредитной политики будут и дальше повышать его уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню, будет целесообразным снизить текущий уровень ограничений в рамках денежно-кредитной политики», — заявил ЕЦБ.

В сообщении говорится также, что портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Европейский регулятор планирует продолжить реинвестирование в полном объеме поступлений от погашения бумаг, приобретенных им в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP), в первом полугодии 2024 года.

Со второго полугодия ЕЦБ намерен начать сокращение портфеля выкупленных в рамках PEPP бумаг в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.

Регулятор планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP в конце 2024 года.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты в рамках своего мандата для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%.

Напомним

Европейский центральный банк с июля 2022 года ужесточал денежно-кредитную политику для борьбы с ускоряющейся инфляцией, которая в октябре 2022 года подскочила выше 10%. До этого момента ставка по депозитам была отрицательной (-0,5%), базовая ставка составляла 0%, а по маржинальным кредитам — 0,25%.

Регулятор последовательно повышал процентные ставки на десяти заседаниях подряд. К сентябрю 2023 года процентная ставка выросла до 4,5%, маржинальная кредитная ставка — до 4,75%, а депозитная ставка — до 4%. С тех пор ЕЦБ удерживает ставки на одном уровне.

По предварительным оценкам Евростата, инфляция в 2024 году продолжает снижаться: с годового уровня в 2,6% в феврале до 2,4% в марте, что немного выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В январе показатель составил 2,8%.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют инфляцию в еврозоне в 2024 году на уровне 2,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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