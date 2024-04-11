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11 апреля 2024, 15:32 Читати українською

Пентагон не может заставить Starlink заблокировать услуги для россиян

Министерство обороны США не может заставить компанию SpaceX прекратить обслуживание терминалов Starlink, которые используют российские оккупанты на фронте, например, создав «белый список» для терминалов украинских войск. Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб на Space Symposium 2024, сообщает Defence One.

Министерство обороны США не может заставить компанию SpaceX прекратить обслуживание терминалов Starlink, которые используют российские оккупанты на фронте, например, создав «белый список» для терминалов украинских войск.
Фото: Михаил Федоров

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«Я не думаю, что Министерство обороны может заставить их делать такие вещи, поэтому я просто скажу это. Я знаю о беспокойстве Украины, поэтому работаю над этим как с Украиной, так и со Starlink», — сказал Пламб.

По его словам, Starlink является коммерческим продуктом, и россия без проблем пытается покупать вещи из-за черного рынка.

Усилия разных субъектов получить и использовать Starlink — это «то, что мы просто должны принять и понять», — сказал он.

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Отвечая на вопрос, делает ли SpaceX достаточно, чтобы смягчить использование Starlink злоумышленниками, Пламб повторил: «Я думаю, что они замечательный партнер».

Пентагон сотрудничает с Украиной и SpaceX, чтобы «оказать услуги, которые нужны Украине, и предотвратить их использование российскими войсками», — сказал Пламб.

Напомним

Ранее представители SpaceX ранее заявляли, что компания не ведет бизнеса с россией, и на территории России не работает Starlink.

При этом недавно в СМИ появилась информация о том, что российские военные в Украине используют терминалы Starlink. Позже эти данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Bloomberg сообщил, что терминалы Starlink можно нелегально купить на черных рынках по всему миру.

Источник: Минфин
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