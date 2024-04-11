Спрос на валюту растет, несмотря на колебания — эксперт

Рыночные колебания обменного курса наличной гривны к доллару обусловлены ситуативными факторами. В то же время, спрос на валюту растет. Об этом в фейсбуке написал экс председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин .

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Что происходит на валютном рынке

По словам Данилишина, наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ.

«Очередное ужесточение спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке», — написал он.

По его словам, в целом с начала этого года (на 5 апреля) гривна к доллару девальвировала на 2,7%.

В то же время, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37−39 гривен за 1 доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около 85 млрд долларов внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ — 8,1 млрд долларов), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы, отметил Данилишин.

«Дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи», — добавил он.