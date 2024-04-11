Минфин - Курсы валют Украины

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11 апреля 2024, 11:53 Читати українською

Спрос на валюту растет, несмотря на колебания — эксперт

Рыночные колебания обменного курса наличной гривны к доллару обусловлены ситуативными факторами. В то же время, спрос на валюту растет. Об этом в фейсбуке написал экс председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Рыночные колебания обменного курса наличной гривны к доллару обусловлены ситуативными факторами.
Фото:depositphotos

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Что происходит на валютном рынке

По словам Данилишина, наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс и дальше остаются активные интервенции НБУ.

«Очередное ужесточение спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке», — написал он.

По его словам, в целом с начала этого года (на 5 апреля) гривна к доллару девальвировала на 2,7%.

В то же время, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37−39 гривен за 1 доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около 85 млрд долларов внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ — 8,1 млрд долларов), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы, отметил Данилишин.

«Дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи», — добавил он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 12:17
#
Поддерживаю… так что кто не взял по 39 будет покупать 40… хорошо что права на велосипед не отобрали…
+
+15
parseval
parseval
11 апреля 2024, 13:44
#
Чекаю експертний висновок 2006-го, без нього і кроку не зроблю)))
+
0
bonv
bonv
11 апреля 2024, 13:58
#
Девальвація гривні не виявиться тривалою — і курс долара у квітні знову піде вниз. Такий прозноз озвучив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua. «Найкраще говорити мовою цифр. Наприклад, громадянин, А купив на початку січня поточного року 1000 доларів по тодішньому середньому курсу 39,20 грн/долар. Три місяці потому долар коштує у продажу в середньому 39,35 грн, тобто ніби маємо +15 коп. на кожному доларі або 150 грн прибутку на тисячі доларів. Але ж максимальний курс купівлі нині - 39,10 грн/долар. Тобто якщо, А сьогодні здасть валюту, то матиме збиток у 10 коп. на кожному доларі. А громадянин Б на початку січня відкрив гривневий депозит на суму, еквівалентну 1000 доларів під 12% річних терміном на три місяці. На початку квітня Б вже має прибуток у 3%, або майже 1000 гривень», — пояснив він детально. Пендзин очікує подальшого зниження курсу долара. «Нацбанк викупив у Міністерства фінансів значні суми з макрофінансової допомоги за вигідним для держави курсом, і тепер може бути поступове зміцнення гривні навіть до 38,8−39 грн/долар», — вважає економіст.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 апреля 2024, 14:57
#
Не, гони… Кто куда пойдет… А Украине *** …
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0
Criptor82
Criptor82
11 апреля 2024, 15:19
#
Зараз частенько згадую відео-прикол Камедіклаб про обшук по скайпу. Так ось я думаю, що навряд чи до прикладу громадянин України, який в даний момент часу знаходиться у своєму маєтку чи пентхаузі в Лондоні, або Дубай, дуже переживає за те, що у нього не має трирічних гривневих ОВДП або гривневого депозиту. Бо в цей момент часу в його столі лежить мільйон євро, та мільйон доларів, в сейфі пару кілограмів золотих зливків, а під столом лежить кіло кокса :) цікаво що думають щодо цього фани гривневих інструментів, у яких всі активи в електронному форматі у вигляді записів в якихось реєстрах? :)
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