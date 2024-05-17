К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 мая: доллар и евро на межбанке пошли вверх
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Открытие 17 мая
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Закрытие 17 мая
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Изменения
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39,33/39,35
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39,52/39,54
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19 /19
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42,73/42,73
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42,90/42,91
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17/18
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,75 грн., а продают за 43,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,90−40,00, евро — 43,25−43,40 грн.
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Источник: Минфин
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