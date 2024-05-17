Главное за неделю: ЕС окончательно утвердил помощь Украине на 50 млрд евро и «торговый безвиз»

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. В этом году в рамках программы Украина рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

ЕС окончательно одобрил продолжение беспошлинной торговли с Украиной

Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров. Соглашение предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года.

Госдолг подешевел в 1,4 раза с 2022 года

С 2022 года и по состоянию на конец марта 2024 средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза — с 7,79% до 5,57%. В то же время, средневзвешенная срочность госдолга увеличилась в 1,6 раза — с 6,27 года до 10,04 лет.

Замедление роста ВВП и понижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году. Согласно прогнозу, экономика Украины продолжает бороться с последствиями вторжения России. После устойчивости экономики в 2023 году рост замедлится в 2024-м из-за «слабых настроений, новых разрушений энергетической инфраструктуры в результате нападений России и нехватки рабочей силы».

Прибыли банков выросли на 19%: кто в лидерах

В первом квартале года банки, работающие в Украине, увеличили свои доходы на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Банкиры ожидают ослабления гривны на фоне валютной либерализации

Банкиры ожидают, что курс гривны по отношению к доллару летом опустится до 40 грн, эксперты говорят, что нацвалюта подешевеет на фоне введения либерализации на рынке.

Глава НБУ просит иностранные банки активно кредитовать возобновление украинской энергетики

Андрей Пышный обратился к представительствам иностранных банков, работающих в Украине, активно кредитовать возобновление энергетических мощностей.

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году