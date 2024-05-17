Минфин - Курсы валют Украины

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17 мая 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: ЕС окончательно утвердил помощь Украине на 50 млрд евро и «торговый безвиз»

ЕС окончательно утвердил план для Украины на получение 50 млрд. евро

Европейский Союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. В этом году в рамках программы Украина рассчитывает привлечь 16 млрд евро.

ЕС окончательно одобрил продолжение беспошлинной торговли с Украиной

Европейский Совет одобрил соглашение о беспошлинной торговле с Украиной с усиленными защитными мерами для европейских фермеров. Соглашение предусматривает приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС до июня 2025 года.

Госдолг подешевел в 1,4 раза с 2022 года

С 2022 года и по состоянию на конец марта 2024 средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась почти в 1,4 раза — с 7,79% до 5,57%. В то же время, средневзвешенная срочность госдолга увеличилась в 1,6 раза — с 6,27 года до 10,04 лет.

Замедление роста ВВП и понижение инфляции. Еврокомиссия дала прогноз по экономике Украины на 2024 год

Рост экономики Украины в этом году замедлится до 2,9% с последующим ускорением до 5,9% в 2025 году. Согласно прогнозу, экономика Украины продолжает бороться с последствиями вторжения России. После устойчивости экономики в 2023 году рост замедлится в 2024-м из-за «слабых настроений, новых разрушений энергетической инфраструктуры в результате нападений России и нехватки рабочей силы».

Прибыли банков выросли на 19%: кто в лидерах

В первом квартале года банки, работающие в Украине, увеличили свои доходы на 19%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Банкиры ожидают ослабления гривны на фоне валютной либерализации

Банкиры ожидают, что курс гривны по отношению к доллару летом опустится до 40 грн, эксперты говорят, что нацвалюта подешевеет на фоне введения либерализации на рынке.

Глава НБУ просит иностранные банки активно кредитовать возобновление украинской энергетики

Андрей Пышный обратился к представительствам иностранных банков, работающих в Украине, активно кредитовать возобновление энергетических мощностей.

ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году

Ожидается, что в 2024 году экономика Украины вырастет на 3%. Этот показатель снизился по сравнению с 5,3%, которые были в 2023 году. Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Источник: Минфин
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