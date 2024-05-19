Национальный банк в течение прошлой недели 13−17 мая купил $0,46 млн и продал $490,51 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Нацбанк уменшил продажу валюты за неделю
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Чистая продажа регулятором валюты составила $490,05 млн, что меньше, чем за предыдущую неделю — $533,41 млн.
В целом с начала года интервенции Нацбанка выглядят так:
- покупка валюты — $105,48
- продажа валюты — $9 524,69 млн
Как и весь 2023 год, в этом году НБУ продает гораздо больше валюты, чем покупает. В предыдущие годы было наоборот — покупка преобладала продажи.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Комментарии