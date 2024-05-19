Нацбанк уменшил продажу валюты за неделю

Национальный банк в течение прошлой недели 13−17 мая купил $0,46 млн и продал $490,51 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Чистая продажа регулятором валюты составила $490,05 млн, что меньше, чем за предыдущую неделю — $533,41 млн.

В целом с начала года интервенции Нацбанка выглядят так:

покупка валюты — $105,48

продажа валюты — $9 524,69 млн

Как и весь 2023 год, в этом году НБУ продает гораздо больше валюты, чем покупает. В предыдущие годы было наоборот — покупка преобладала продажи.