Официальный курс: НБУ повысил гривну на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 17 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,43 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 17 мая установил официальный курс евро на уровне 42,84 грн. Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

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