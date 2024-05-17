Сенат США поддержал отказ от директивы SEC, pump.fun пострадала от эксплойта на $1,9 млн: что нового на рынке

Платформа pump.fun пострадала от эксплойта на $1,9 миллиона

16 мая 2024 года платформа pump.fun, на которой пользователи могут «мгновенно» создать мемкоин в сети Solana, пострадала от эксплойта на 12 300 SOL (приблизительно $1,9 млн). Известно, что за взломом стоит бывший сотрудник стартапа.

Команда проекта заявила, что хакеру удалось совершить атаку с использованием мгновенных ссуд. В сообщении говорится, что он воспользовался своим «привилегированным положением», чтобы получить доступ к выводу средств.

В pump.fun добавили, что смарт-контракты платформы находятся в безопасности и пользователи могут запускать новые монеты. Кроме того, теперь в течение 7 дней торговая комиссия составит 0%.

«Пострадавшие от инцидента пользователи получат 100% ликвидности, которая была у них раньше», — заявили в pump.fun.

Сенат США поддержал отказ от директивы SEC

Вчера, 16 мая, Сенат США принял общую резолюцию, аннулирующую Бюллетень учета персонала 121 (SAB 121) от Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

«Потрясающие 60 голосов „за“ в Сенате посылают четкий сигнал, что обе палаты Конгресса, несмотря на политические разногласия, явно не одобряют это правило», — говорится в сообщении Blockchain Association.

Однако поддержанное Сенатом и Палатой представителей решение может столкнуться со сложностями на более высоком уровне. 8 мая администрация Белого дома заявила о готовности президента Джо Байдена наложить вето на законопроект.

Советники главы государства подчеркнули, что отмена SAB 121 помешает SEC «защищать инвесторов на рынках криптовалют и обеспечивать безопасность всей финансовой системы».

SAB 121 был выпущен в апреле 2022 года. Документ содержит рекомендации по хранению криптовалют. В частности, банки должны отражать на своем балансе криптовалюту клиентов.

Tether заключила партнерство с TON и Oobit для проведения криптоплатежей

Компания Tether — эмитент стейблкоина USDT — заключила соглашение о партнерстве с некоммерческой организацией The Open Network Foundation (TON) и платежным сервисом Oobit. Стороны будут работать над созданием комплексного решения по криптовалютным платежам.

В сообщении говорится, что сотрудничество подтверждает приверженность Tether созданию финансовой системы с помощью децентрализованных технологических решений, что расширяет возможности пользователей в мире цифровых активов.

Ранее в рамках этой инициативы эмитент добавил поддержку USDT в сети TON, чтобы сделать процесс перевода средств более быстрым, безопасным и экономически эффективным.

Согласно пресс-релизу, одной из ключевых задач Tether является расширение доступности доллара США во всем мире. Отмечается, что компания продолжает лидировать в превращении криптовалютного ландшафта и разрушении традиционной финансовой системы.

Генеральный директор Oobit Амрам Адар добавил, что платежный сервис стремится раскрыть весь потенциал цифровых активов. Соглашение о партнерстве с Tether и TON направлено на достижение этой и ряда других целей, отметил он.

Binance разработала алгоритм для фильтрации «спам-транзакций»

Специалисты по кибербезопасности криптовалютной биржи Binance разработали алгоритм, позволяющий определить адреса, вовлеченные в мошенничество со «спам-транзакциями». Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на отчет компании.

«Мы разработали уникальный метод обнаружения зараженных адресов, который помогает нам предупреждать пользователей перед тем, как они отправят средства мошенникам», — цитирует издание заявление биржи.

Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве по адресу, похожему, на уже используемый в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые отображаются в большинстве приложений. Расчет производится на то, что пользователь просто скопирует данные во время следующей операции, не сверяя полностью.

Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала обнаруживая подозрительные переводы типа транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами.

Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку отравления.

Фейковые адреса регистрируются в базе данных компании HashDit, специализирующейся на безопасности Web3. Криптосервисы типа Trust Wallet используют API фирмы, чтобы предупреждать пользователей, если они собираются перевести средства на поддельный адрес.

По данным Binance, алгоритм уже помог выявить 13,4 млн случаев заражений кошельков у BNB Smart Chain и 1,68 млн — в Ethereum.