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16 мая 2024, 16:16 Читати українською

Пышный: НБУ работает над следующим этапом смягчения валютных ограничений

Нацбанк работает над следующим пакетом смягчений валютных ограничений. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

Нацбанк работает над следующим пакетом смягчений валютных ограничений.
Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Что известно

Пышный отметил, что в рамках принятого пакета ослабление валютных ограничений НБУ полностью снял ограничения на импорт услуг. Это был один из самых частых запросов бизнеса. На втором месте бизнес нуждался в репатриации дивидендов.

Последний пакет ослабления валютных ограничений также предусматривает ежемесячный лимит для репатриации «новых» дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте и ежеквартальный лимит в 1 млн. евро для обслуживания просрочки по «старым» долгам.

Читайте: НБУ внедряет крупнейший пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

«Мы понимаем, что „старые“ долги — это вызов для предприятий. Однако валютный ресурс страны ограничен, поэтому мы пока не можем дать возможность бизнесу и обслуживать, и погашать такие кредиты без ограничений», — подчеркнул Пышный.

Он рассказал, что НБУ получил ряд запросов на существенное увеличение сроков возврата экспортной выручки по разным отраслям, однако Нацбанк пока не видит достаточных оснований для этого. Также глава добавил, что важным условием валютной либерализации является продолжение внешнего финансирования.

«Мы уже работаем над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. Важно, что наши решения полностью соответствуют задекларированной нами Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Мы прозрачны и последовательны в своих действиях. хотим ответных действий со стороны бизнеса», — подчеркнул Пышный.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 мая 2024, 16:40
#
Люди которым нужно чтоб их деньги оказались за границей никто не помешает . +4−8% . но это помогает криминалу получать эти проценты .
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