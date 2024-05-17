Курс валют на 17 мая: доллар и евро дешевеют

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,40−39,90 грн. Евро покупают за 42,70 грн, а продают за 43,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,80−39,90, евро — 43,15−43,30 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,33−39,35 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,73−42,73 грн/евро.

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