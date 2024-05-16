Курс валют на вечер 16 мая: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро упал на 26 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 16 мая Закрытие 16 мая Изменения доллар 39,49/39,52 39,33/39,35 16/17 евро 42,96/42,97 42,70/42,71 26/26

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,95 грн. Евро покупают за 42,75 грн, а продают за 43,38 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,81−39,90, евро — 43,17−43,35 грн.

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