К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро упал на 26 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 16 мая: доллар и евро резко ушли вниз на межбанке
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Открытие 16 мая
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Закрытие 16 мая
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Изменения
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39,49/39,52
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39,33/39,35
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16/17
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42,96/42,97
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42,70/42,71
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26/26
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,50−39,95 грн. Евро покупают за 42,75 грн, а продают за 43,38 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,81−39,90, евро — 43,17−43,35 грн.
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Источник: Минфин
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