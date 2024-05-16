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16 мая 2024, 15:37 Читати українською

Эстония выставит на продажу необитаемый остров в Балтийском море. Стартовая цена — 480 тыс. евро

Эстония выставит на аукцион необитаемый остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро. Об этом пишет издание Postimees.

Эстония выставит на аукцион необитаемый остров Хиралайд в Балтийском море с правом застройки по стартовой цене 480 000 евро.
Фото:360degrees.ee

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Что известно

Речь идет о территории под названием Hõralaid, где разрешено домовое строительство. Остров в Балтийском море безлюден. А аукцион, в ходе которого можно будет сделать ставки, начнется 20 мая.

Территория сравнительно небольшая — около 20 гектаров. Из плюсов — из-за небольшой глубины вокруг Hоralaid, добраться до него с соседних островов можно пешком.

Hоralaid, единственный частный морской остров с правами на застройку в странах Балтии, будет продан на аукционе, который начнется 20 мая. Стартовая цена целого острова составляет 480 тыс. евро, — пишет издание.

По словам эксперта по недвижимости Тина Тоомпарга, это уникальная недвижимость и окончательная цена после аукциона может быть в разы выше.

«Что делает остров особенным, так это право на застройку, которое не предоставляется многим подобным объектам из-за природоохранных условий», — сказал Томпарк.

Кто может взять участие

По словам собственника острова Мортена Аавика, в аукционе могут участвовать все лица, соответствующие установленным законодательством требованиям, в том числе граждане государств-участников Европейской экономической зоны.

«В последние дни, например, возрос интерес латышей, потому что в Латвии вообще нет островов, а это — единственный морской остров в странах Балтии с разрешением на строительство. Надеемся, что срочность покупки не станет для них препятствием, поскольку аукцион начинается уже в понедельник».

Аукцион заканчивается уже в следующую среду, 22 мая, но для подписания нотариально заверенного договора купли-продажи и оплаты у покупателя есть до 30 дней с момента подтверждения результатов аукциона.

Интерес к лоту выразили потенциальные покупатели из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Нидерландов.

Источник: Минфин
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