ChatGPT стал доступен всем пользователям без регистрации

OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации. Об этом сообщается на сайте компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В OpenAI отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

Также теперь действуют дополнительные средства защиты содержимого, такие как блокировка подсказок и генераций в более широком диапазоне категорий.

По словам разработчиков, создание аккаунта имеет много преимуществ, в частности возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими и разблокировать дополнительные функции, например голосовые разговоры и специальные инструкции.

По данным разработчиков, более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.