Экс-министр финансов США Стивен Мнучин планирует купить TikTok — СМИ

Во время интервью на CNBC Squawk Box, бывший министр финансов США Стивен Мнучин объявил о формировании инвестиционной команды, чтобы приобрести TikTok в течение шести месяцев. Это решение стало ответом на двусторонний законопроект Палаты представителей, принятый 13 марта, о запрете на TikTok, если приложение не будет продано покупателю из США в течение 180 дней, пишет ISIGHT.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Запрет вызван беспокойством членов Конгресса о влиянии китайского правительства на предприятия и их возможности использовать платформу для политического вмешательства.

Потенциальными покупателями выступают несколько влиятельных лиц, включая Мнучина. Однако его намерения вызывают сомнения.

Во-первых, TikTok имеет высокую стоимость, потому что насчитывает более 170 млн активных пользователей в США. По некоторым оценкам, цена составляет $100 млрд. Кроме того, Мнучин намекает на возможность обхода китайской бюрократической системы по экспорту технологий, построив приложение с нуля.

«Программу нужно построить в США, это должна быть американская технология», — заявил Мнучин.

Некоторые эксперты относятся к его предложению очень скептически. По информации Post, Мнучин сказал потенциальным инвесторам, что приобретение TikTok без кода может снизить стоимость. Однако именно этот алгоритм сделал приложение столь успешным.

«Все крупные компании вложили много средств и труда в эту разработку, и они испытывали большие трудности», — заявил профессор Университета Северной Каролины и бывший директор группы общественной политики Facebook, Мэтт Перро.

«Если Стив Мнучин думает, что сможет это сделать и добиться успеха там, где многие успешные компании испытали трудности, то я желаю ему успеха».

Мнучин не предоставил более подробной информации о том, как он планирует перестроить TikTok. Он лишь отметил, что «за шесть месяцев можно многое сделать».