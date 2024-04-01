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1 апреля 2024, 11:14 Читати українською

В Канаде подали коллективный иск против соцсетей на $3,4 миллиарда

Против крупнейших социальных сетей в Канаде выдвинули классовый иск на 4,5 млрд канадских долларов (около 3,4 млрд долларов США) из-за якобы преднамеренного негативного влияния на развитие детей. Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News, передает Укринформ.

Против крупнейших социальных сетей в Канаде выдвинули классовый иск на 4,5 млрд канадских долларов (около 3,4 млрд долларов США) из-за якобы преднамеренного негативного влияния на развитие детей.

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«Четыре больших школьных совета Онтарио подают иск против крупнейших компаний социальных сетей относительно их продуктов, утверждая, что их дизайн негативно изменил детский образ мышления, поведения и обучения и навредил работе школьных советов», — говорится в материале.

Отмечается, что судебный иск совместно подали четыре школьных совета Торонто и Оттавы, желающих получить возмещение от компаний Meta Platforms Inc., Snap Inc. и ByteDance Ltd., которым принадлежат платформы Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok соответственно.

По убеждению истцов, эти компании специально создали продукты, вызывающие у детей зависимость, и рекламировали их именно среди несовершеннолетней аудитории.

По словам представителей привлеченных школьных советов, их учеников постигла «ментальный кризис, а также кризисы внимания и обучения» из-за «упорного и безудержного использования социальных медиа». Они также утверждают, что соцсети способствуют кибербуллингу, дезинформации и языку ненависти и играют роль в увеличении случаев физического насилия в школах.

Чтобы отреагировать на эти вызовы, школьные советы должны были привлекать дополнительные средства, что привело их к тяжелой финансовой ситуации. «Школьные советы призывают гигантов социальных медиа „возместить“ средства системе образования и изменить дизайн их продукции, чтобы обезопасить детей», — отмечает СВС News.

Издание напоминает, что в США сотни школьных советов и несколько штатов сделали подобные судебные позывы, однако для Канады этот случай первый.

Источник: Минфин
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