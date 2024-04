ФОП для IT-шников. Что предлагают украинские банки?

Специалисты, задействованные в ней, пользуются спросом во всем мире. Большинство из них трудоустроены как физлица-предприниматели и обязаны иметь счет в банке. Все это платежеспособные люди с приличным, стабильным доходом, которые являются желанными клиентами для любого банка. Поэтому финансисты всячески пытаются привлечь их внимание. Простой возможности открытия счета и его обслуживания здесь точно недостаточно. Под IТ-шников создают отдельные банковские продукты с выгодными условиями и постоянно их совершенствуют.

«Минфин» изучил топ-5 предложений украинских банков для IT-предпринимателей.

Открытие счета бесплатно Обслуживание счета первые 2 месяца бесплатно, далее — 50 грн в месяц, при оплате за год действует скидка 10%. Уплата налогов и другие платежи по Украине 5 платежей бесплатно, далее — 3,5 грн за операцию Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица бесплатно Снятие наличных средств с собственной карты физлица от 25 000 до 35 000 грн — бесплатно, в зависимости от уровня карты Комиссия за продажу валюты 0,1% от суммы Мобильное приложение отдельное приложение для ФОП: CА+ Pro

Начнем с того, что Креди Агриколь Банк входит в международную группу, которая входит в ТОП-10 крупнейших банков мира (рейтинг The Banker, 2023). Это означает надежность, международный опыт и экспертиза. В 2024 году Креди Агриколь признан лидером ежегодного рейтинга самых устойчивых банков от инвестиционной компании Dragon Capital и NV. Также банк № 1 по кэш-менеджменту в Украине согласно опросу Euromoney.

Кроме приятных тарифов клиенты получают набор диджитал-решений для удобного банкинга онлайн, постоянную связь с менеджерами банка, которые готовы находить индивидуальные решения.

Недавно Креди Агриколь представил стратегический проект, созданный для IT-клиентов, — Код довіри (Code of trust). Это комплексное решение, которое удовлетворяет потребности как IТ-компаний, так и индивидуальные потребности разработчиков, бухгалтеров и владельцев бизнеса в Украине и за рубежом. В 2023 году банк запустил ряд дистанционных сервисов, благодаря чему частные предприниматели легко и максимально быстро приступают к работе с Креди Агриколь из любой точки мира. В частности, речь идет об онлайн-онбординге и дистанционном оформлении карты для личных нужд за несколько минут.

В рамках проекта «Код довіри» банк предлагает IT-шникам следующие сервисы:

Открытие счета ФОП и оформление карты для личных нужд онлайн из любой точки мира.

Доставка карт Sommelier IT и La Force IT по всему миру.

Усовершенствованная услуга One Swift — удобное зачисление вознаграждения разработчикам от компании-нерезидента одним платежом, что значительно уменьшает расходы IТ-компании.

Премиальное обслуживание и выделенный премиальный менеджер.

Автокредитование на выгодных условиях

При необходимости, сопровождение в оформленные счета физического лица и обслуживание за рубежом — Credit Agricole Polska.

Особого внимания заслуживает усовершенствованный интернет-банкинг CA+ Pro, разработанный специально для ФОП-ов. Среди его преимуществ:

Дистанционное открытие и управление гривневыми и валютными счетами;

Ежедневный онлайн-банкинг: денежные переводы, обмен валюты и полный контроль за движением средств;

Быстрый переход из СА+ Pro в персональный мобильный банк СА+;

Оформление квалифицированного сертификата электронной подписи;

Мультикабинет, позволяющий управлять счетами как одного ФОП, так и большой группы ФОП IТ через предоставление доступа и ролей другому пользователю (в частности, бухгалтеру)

В 2023 году банк также расширил сеть партнеров и единомышленников в IТ-индустрии. Креди Агриколь стал партнером Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster и IT Dnipro Community, а также продолжил сотрудничество со Lviv IT Cluster. Вместе с партнерами был организован ряд полезных мероприятий, в частности, бизнес-завтраки, нетворкинг-ивенты и лекции.

А во Франции группа Креди Агриколь уже давно зарекомендовала себя, как надежный партнер для IT-отрасли, и много инвестирует в развитие инноваций и стартапов, в частности, у нее есть собственный акселератор Le Village by CA.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пакет услуг

«IT Підприємець»