В 2023 году благодаря экспорту своих услуг украинская IТ-индустрия привнесла в экономику $6,7 млрд. Это более 40% экспорта услуг и 13,2% экспорта в целом. Доля отрасли в ВВП страны составляет на сегодняшний день около 5%.
ФОП для IT-шников. Что предлагают украинские банки?
Специалисты, задействованные в ней, пользуются спросом во всем мире. Большинство из них трудоустроены как физлица-предприниматели и обязаны иметь счет в банке. Все это платежеспособные люди с приличным, стабильным доходом, которые являются желанными клиентами для любого банка. Поэтому финансисты всячески пытаются привлечь их внимание. Простой возможности открытия счета и его обслуживания здесь точно недостаточно. Под IТ-шников создают отдельные банковские продукты с выгодными условиями и постоянно их совершенствуют.
«Минфин» изучил топ-5 предложений украинских банков для IT-предпринимателей.
Креди Агриколь Банк, пакет услуг «IT Professionals»
|
Открытие счета
|
бесплатно
|
Обслуживание счета
|
первые 2 месяца бесплатно, далее — 50 грн в месяц, при оплате за год действует скидка 10%.
|
Уплата налогов и другие платежи по Украине
|
5 платежей бесплатно, далее — 3,5 грн за операцию
|
Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица
|
бесплатно
|
Снятие наличных средств с собственной карты физлица
|
от 25 000 до 35 000 грн — бесплатно, в зависимости от уровня карты
|
Комиссия за продажу валюты
|
0,1% от суммы
|
Мобильное приложение
|
отдельное приложение для ФОП: CА+ Pro
Начнем с того, что Креди Агриколь Банк входит в международную группу, которая входит в ТОП-10 крупнейших банков мира (рейтинг The Banker, 2023). Это означает надежность, международный опыт и экспертиза. В 2024 году Креди Агриколь признан лидером ежегодного рейтинга самых устойчивых банков от инвестиционной компании Dragon Capital и NV. Также банк № 1 по кэш-менеджменту в Украине согласно опросу Euromoney.
Кроме приятных тарифов клиенты получают набор диджитал-решений для удобного банкинга онлайн, постоянную связь с менеджерами банка, которые готовы находить индивидуальные решения.
Недавно Креди Агриколь представил стратегический проект, созданный для IT-клиентов, — Код довіри (Code of trust). Это комплексное решение, которое удовлетворяет потребности как IТ-компаний, так и индивидуальные потребности разработчиков, бухгалтеров и владельцев бизнеса в Украине и за рубежом. В 2023 году банк запустил ряд дистанционных сервисов, благодаря чему частные предприниматели легко и максимально быстро приступают к работе с Креди Агриколь из любой точки мира. В частности, речь идет об онлайн-онбординге и дистанционном оформлении карты для личных нужд за несколько минут.
В рамках проекта «Код довіри» банк предлагает IT-шникам следующие сервисы:
- Открытие счета ФОП и оформление карты для личных нужд онлайн из любой точки мира.
- Доставка карт Sommelier IT и La Force IT по всему миру.
- Усовершенствованная услуга One Swift — удобное зачисление вознаграждения разработчикам от компании-нерезидента одним платежом, что значительно уменьшает расходы IТ-компании.
- Премиальное обслуживание и выделенный премиальный менеджер.
- Автокредитование на выгодных условиях
- При необходимости, сопровождение в оформленные счета физического лица и обслуживание за рубежом — Credit Agricole Polska.
Особого внимания заслуживает усовершенствованный интернет-банкинг CA+ Pro, разработанный специально для ФОП-ов. Среди его преимуществ:
- Дистанционное открытие и управление гривневыми и валютными счетами;
- Ежедневный онлайн-банкинг: денежные переводы, обмен валюты и полный контроль за движением средств;
- Быстрый переход из СА+ Pro в персональный мобильный банк СА+;
- Оформление квалифицированного сертификата электронной подписи;
- Мультикабинет, позволяющий управлять счетами как одного ФОП, так и большой группы ФОП IТ через предоставление доступа и ролей другому пользователю (в частности, бухгалтеру)
В 2023 году банк также расширил сеть партнеров и единомышленников в IТ-индустрии. Креди Агриколь стал партнером Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster и IT Dnipro Community, а также продолжил сотрудничество со Lviv IT Cluster. Вместе с партнерами был организован ряд полезных мероприятий, в частности, бизнес-завтраки, нетворкинг-ивенты и лекции.
А во Франции группа Креди Агриколь уже давно зарекомендовала себя, как надежный партнер для IT-отрасли, и много инвестирует в развитие инноваций и стартапов, в частности, у нее есть собственный акселератор Le Village by CA.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пакет услуг
«IT Підприємець»
|
Открытие счета
|
бесплатно
|
Обслуживание счета
|
20 грн в месяц
|
Уплата налогов и другие платежи по Украине
|
2 грн за операцию
|
Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица
|
от 0% до 0,3%*
|
Снятие наличных средств с собственной карты физлица
|
от 0% до 0,3%*
|
Комиссия за продажу валюты
|
0,1% от суммы
|
Мобильное приложение
|
Отдельное приложение для ФОП: UKRSIB business
* Клиент сам выбирает один из вариантов обслуживания:
- Безналичное зачисление средств на карту до 0,3%, тогда снятие наличных средств с карты физлица — бесплатно
- Безналичное зачисление средств на карту — бесплатно, тогда снятие наличных средств с карты физлица — до 0,3%
UKRSIBBANK — один из крупнейших украинских банков, являющийся частью BNP Paribas — лидера устойчивого финансирования в Европе. По итогам 2023 года, ведущее международное издание Euromoney отметило главного акционера банка — группу BNP Paribas — наградами «Самый лучший банк мира» и «Самый лучший банк мира по устойчивому финансированию», а также рядом региональных и национальных наград. В целом, сегодня BNP Paribas — лидер среди иностранных банков в Украине по размеру активов, чистых доходов и рыночной капитализации. Вторым акционером UKRSIBBANK является ЕБРР.
Поддержка IТ-отрасли и развития технологий — часть стратегии UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У банка большой опыт и наличие экспертности в обслуживании как IТ-компаний, так и IТ-специалистов. Он обслуживает и предлагает специальные условия для более 1500 компаний и более 100 тыс. IT-специалистов, а это почти 30% украинского IT-рынка.
В 2024 году UKRSIBBANK получил отличие, как банк с самыми лучшими условиями для обслуживания IТ по версии бизнес-портала Delo.ua и журнала «ТОП-100. Рейтинги самых крупных». А тарифный пакет «IT Підприємець» стал лучшим среди 15 банков, по версии Prostobank Awards 2024. Ключевыми преимуществами пакета стали:
- Дистанционное управление бизнес-счетами в интернет-банкинге и мобильном приложении UKRSIB business;
- Центр финансового контроля — сервис для эффективной работы в режиме одного окна с документами и счетами нескольких компаний,
в т. ч.ФОП в интернет-банкинге UKRSIB business;
- Использование квалифицированного сертификата открытого ключа UKRSIB business для подписания документов на внешних ресурсах с бесплатным онлайн-оформлением;
- Специальный курс продажи валюты для ФОП IТ;
- Премиальное обслуживание в отделении или онлайн персональным менеджером;
- Возможность аренды индивидуальных сейфов;
- Удобный и функциональный онлайн-банкинг UKRSIB online для личных нужд, в котором можно проводить операции через чат (открытие счетов, операции по картам, обмен валют и текущие операции);
- Оформление медицинского страхования в Украине, страхование для путешественников и от мошенничества.
UKRSIBBANK BNP Paribas Group — официальный банк-партнер IТ-Ассоциации Украины и 11 украинских IТ-Кластеров. Банк постоянно поддерживает ключевые мероприятия и проекты IТ-индустрии, подчеркивая важность развития отрасли, IT-специалистов, стартапов и технологических компаний для будущего нашей страны.
Приватбанк, пакет услуг «IT Expert»
|
Открытие счета
|
бесплатно
|
Обслуживание счета
|
бесплатно — в случае расходов по картам свыше 5 000 грн;
50 грн — в случае расходов по картам до 5 000 грн
|
Уплата налогов и другие платежи по Украине
|
бесплатно
|
Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица
|
0,5% от суммы, max 50 грн (бесплатно для компаний от 50 предпринимателей)
|
Снятие наличных средств с собственной карты физлица
|
бесплатно
|
Комиссия за продажу валюты
|
бесплатно
|
Мобильное приложение
|
ФОП-клиенты могут пользоваться как единым приложением «Приват24», так и отдельным приложением «Приват24 для бизнеса»
«Приват» — один из самых опытных банков, которые работают с МСБ и ФОП. Было бы странно, если бы у него не было отдельного тарифа для IТ. Среди преимуществ банка можно отметить функциональные мобильные приложения для физлиц и бизнеса, много полезных фишек для предпринимателей (SmartID, электронная отчетность, матрица полномочий (например, для бухгалтера), в два раза длиннее, чем у других банков, торговая сессия, во время которой предприниматели могут обменивать валюту.
monobank, единый пакет услуг для ФОП
|
Открытие счета
|
бесплатно
|
Обслуживание счета
|
бесплатно
|
Уплата налогов и другие платежи по Украине
|
бесплатно
|
Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица
|
бесплатно
|
Снятие наличных средств с собственной карты физлица
|
0,9% — на территории Украины;
2,0% — за границей
|
Комиссия за продажу валюты
|
бесплатно
|
Мобильное приложение
|
Единое приложение для физлиц и ФОП (есть
отдельный веб-кабинет для работы со счетом)
monobank, в отличие от большинства банков, решил не выделять IT-шников в отдельную категорию, а ввел единый тариф для всех физлиц-предпринимателей. Внедрив ФОП-счета, monobank положил начало нововведениям, которые оценили клиенты и подхватили конкуренты. Одно из них — бесплатное открытие и обслуживание счета. Также он обнулил комиссии на все платежи и переводы в пределах Украины и на пополнение счета.
ПУМБ, пакет услуг «Соder»
|
Открытие счета
|
бесплатно
|
Обслуживание счета
|
первый месяц бесплатно, далее — 70 грн в месяц, при отсутствии расходных операций по текущему и карточному счетах — тоже бесплатно
|
Уплата налогов и другие платежи по Украине
|
5 платежей в месяц бесплатно, далее, в зависимости от суммы:
|
Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица
|
до 100 000 грн в месяц бесплатно, далее — 0,35% от суммы
|
Снятие наличных средств с собственной карты физлица
|
бесплатно с карт всеКарта, всеКарта Бизнес
|
Комиссия за продажу валюты
|
0,15% от суммы
|
Мобильное приложение
|
Отдельное приложение для ФОП ПУМБ Digital Business, но можно привязать карту ФОП в приложении для физлиц ПУМБ Online
Среди дополнительных преимуществ пакета Coder от ПУМБ можно отметить бесплатный SMS-банкинг и интернет-банкинг, наличие личного сопровождающего менеджера, возможность получить консультации по бухгалтерским, юридическим вопросам или ВЭД, и даже проверить надежность своего контрагента, а также доступ ко всем сопутствующим банковским. продуктов, как эквайринг, кредиты
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