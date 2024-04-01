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1 апреля 2024, 8:30 Читати українською

ФОП для IT-шников. Что предлагают украинские банки?

В 2023 году благодаря экспорту своих услуг украинская IТ-индустрия привнесла в экономику $6,7 млрд. Это более 40% экспорта услуг и 13,2% экспорта в целом. Доля отрасли в ВВП страны составляет на сегодняшний день около 5%.

В 2023 году благодаря экспорту своих услуг украинская IТ-индустрия привнесла в экономику $6,7 млрд.

Специалисты, задействованные в ней, пользуются спросом во всем мире. Большинство из них трудоустроены как физлица-предприниматели и обязаны иметь счет в банке. Все это платежеспособные люди с приличным, стабильным доходом, которые являются желанными клиентами для любого банка. Поэтому финансисты всячески пытаются привлечь их внимание. Простой возможности открытия счета и его обслуживания здесь точно недостаточно. Под IТ-шников создают отдельные банковские продукты с выгодными условиями и постоянно их совершенствуют.

«Минфин» изучил топ-5 предложений украинских банков для IT-предпринимателей.

Креди Агриколь Банк, пакет услуг «IT Professionals»

Открытие счета

бесплатно

Обслуживание счета

первые 2 месяца бесплатно, далее — 50 грн в месяц, при оплате за год действует скидка 10%.

Уплата налогов и другие платежи по Украине

5 платежей бесплатно, далее — 3,5 грн за операцию

Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица

бесплатно

Снятие наличных средств с собственной карты физлица

от 25 000 до 35 000 грн — бесплатно, в зависимости от уровня карты

Комиссия за продажу валюты

0,1% от суммы

Мобильное приложение

отдельное приложение для ФОП: CА+ Pro

Начнем с того, что Креди Агриколь Банк входит в международную группу, которая входит в ТОП-10 крупнейших банков мира (рейтинг The Banker, 2023). Это означает надежность, международный опыт и экспертиза. В 2024 году Креди Агриколь признан лидером ежегодного рейтинга самых устойчивых банков от инвестиционной компании Dragon Capital и NV. Также банк № 1 по кэш-менеджменту в Украине согласно опросу Euromoney.

Кроме приятных тарифов клиенты получают набор диджитал-решений для удобного банкинга онлайн, постоянную связь с менеджерами банка, которые готовы находить индивидуальные решения.

Недавно Креди Агриколь представил стратегический проект, созданный для IT-клиентов, — Код довіри (Code of trust). Это комплексное решение, которое удовлетворяет потребности как IТ-компаний, так и индивидуальные потребности разработчиков, бухгалтеров и владельцев бизнеса в Украине и за рубежом. В 2023 году банк запустил ряд дистанционных сервисов, благодаря чему частные предприниматели легко и максимально быстро приступают к работе с Креди Агриколь из любой точки мира. В частности, речь идет об онлайн-онбординге и дистанционном оформлении карты для личных нужд за несколько минут.

В рамках проекта «Код довіри» банк предлагает IT-шникам следующие сервисы:

  • Открытие счета ФОП и оформление карты для личных нужд онлайн из любой точки мира.
  • Доставка карт Sommelier IT и La Force IT по всему миру.
  • Усовершенствованная услуга One Swift — удобное зачисление вознаграждения разработчикам от компании-нерезидента одним платежом, что значительно уменьшает расходы IТ-компании.
  • Премиальное обслуживание и выделенный премиальный менеджер.
  • Автокредитование на выгодных условиях
  • При необходимости, сопровождение в оформленные счета физического лица и обслуживание за рубежом — Credit Agricole Polska.

Особого внимания заслуживает усовершенствованный интернет-банкинг CA+ Pro, разработанный специально для ФОП-ов. Среди его преимуществ:

  • Дистанционное открытие и управление гривневыми и валютными счетами;
  • Ежедневный онлайн-банкинг: денежные переводы, обмен валюты и полный контроль за движением средств;
  • Быстрый переход из СА+ Pro в персональный мобильный банк СА+;
  • Оформление квалифицированного сертификата электронной подписи;
  • Мультикабинет, позволяющий управлять счетами как одного ФОП, так и большой группы ФОП IТ через предоставление доступа и ролей другому пользователю (в частности, бухгалтеру)

В 2023 году банк также расширил сеть партнеров и единомышленников в IТ-индустрии. Креди Агриколь стал партнером Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster и IT Dnipro Community, а также продолжил сотрудничество со Lviv IT Cluster. Вместе с партнерами был организован ряд полезных мероприятий, в частности, бизнес-завтраки, нетворкинг-ивенты и лекции.

А во Франции группа Креди Агриколь уже давно зарекомендовала себя, как надежный партнер для IT-отрасли, и много инвестирует в развитие инноваций и стартапов, в частности, у нее есть собственный акселератор Le Village by CA.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пакет услуг
«IT Підприємець»

Открытие счета

бесплатно

Обслуживание счета

20 грн в месяц

Уплата налогов и другие платежи по Украине

2 грн за операцию

Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица

от 0% до 0,3%*

Снятие наличных средств с собственной карты физлица

от 0% до 0,3%*

Комиссия за продажу валюты

0,1% от суммы

Мобильное приложение

Отдельное приложение для ФОП: UKRSIB business

* Клиент сам выбирает один из вариантов обслуживания:

  • Безналичное зачисление средств на карту до 0,3%, тогда снятие наличных средств с карты физлица — бесплатно
  • Безналичное зачисление средств на карту — бесплатно, тогда снятие наличных средств с карты физлица — до 0,3%

UKRSIBBANK — один из крупнейших украинских банков, являющийся частью BNP Paribas — лидера устойчивого финансирования в Европе. По итогам 2023 года, ведущее международное издание Euromoney отметило главного акционера банка — группу BNP Paribas — наградами «Самый лучший банк мира» и «Самый лучший банк мира по устойчивому финансированию», а также рядом региональных и национальных наград. В целом, сегодня BNP Paribas — лидер среди иностранных банков в Украине по размеру активов, чистых доходов и рыночной капитализации. Вторым акционером UKRSIBBANK является ЕБРР.

Поддержка IТ-отрасли и развития технологий — часть стратегии UKRSIBBANK BNP Paribas Group. У банка большой опыт и наличие экспертности в обслуживании как IТ-компаний, так и IТ-специалистов. Он обслуживает и предлагает специальные условия для более 1500 компаний и более 100 тыс. IT-специалистов, а это почти 30% украинского IT-рынка.

В 2024 году UKRSIBBANK получил отличие, как банк с самыми лучшими условиями для обслуживания IТ по версии бизнес-портала Delo.ua и журнала «ТОП-100. Рейтинги самых крупных». А тарифный пакет «IT Підприємець» стал лучшим среди 15 банков, по версии Prostobank Awards 2024. Ключевыми преимуществами пакета стали:

  • Дистанционное управление бизнес-счетами в интернет-банкинге и мобильном приложении UKRSIB business;
  • Центр финансового контроля — сервис для эффективной работы в режиме одного окна с документами и счетами нескольких компаний, в т. ч.ФОП в интернет-банкинге UKRSIB business;
  • Использование квалифицированного сертификата открытого ключа UKRSIB business для подписания документов на внешних ресурсах с бесплатным онлайн-оформлением;
  • Специальный курс продажи валюты для ФОП IТ;
  • Премиальное обслуживание в отделении или онлайн персональным менеджером;
  • Возможность аренды индивидуальных сейфов;
  • Удобный и функциональный онлайн-банкинг UKRSIB online для личных нужд, в котором можно проводить операции через чат (открытие счетов, операции по картам, обмен валют и текущие операции);
  • Оформление медицинского страхования в Украине, страхование для путешественников и от мошенничества.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group — официальный банк-партнер IТ-Ассоциации Украины и 11 украинских IТ-Кластеров. Банк постоянно поддерживает ключевые мероприятия и проекты IТ-индустрии, подчеркивая важность развития отрасли, IT-специалистов, стартапов и технологических компаний для будущего нашей страны.

Приватбанк, пакет услуг «IT Expert»

Открытие счета

бесплатно

Обслуживание счета

бесплатно — в случае расходов по картам свыше 5 000 грн;

50 грн — в случае расходов по картам до 5 000 грн

Уплата налогов и другие платежи по Украине

бесплатно

Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица

0,5% от суммы, max 50 грн (бесплатно для компаний от 50 предпринимателей)

Снятие наличных средств с собственной карты физлица

бесплатно

Комиссия за продажу валюты

бесплатно

Мобильное приложение

ФОП-клиенты могут пользоваться как единым приложением «Приват24», так и отдельным приложением «Приват24 для бизнеса»

«Приват» — один из самых опытных банков, которые работают с МСБ и ФОП. Было бы странно, если бы у него не было отдельного тарифа для IТ. Среди преимуществ банка можно отметить функциональные мобильные приложения для физлиц и бизнеса, много полезных фишек для предпринимателей (SmartID, электронная отчетность, матрица полномочий (например, для бухгалтера), в два раза длиннее, чем у других банков, торговая сессия, во время которой предприниматели могут обменивать валюту.

monobank, единый пакет услуг для ФОП

Открытие счета

бесплатно

Обслуживание счета

бесплатно

Уплата налогов и другие платежи по Украине

бесплатно

Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица

бесплатно

Снятие наличных средств с собственной карты физлица

0,9% — на территории Украины;

2,0% — за границей

Комиссия за продажу валюты

бесплатно

Мобильное приложение

Единое приложение для физлиц и ФОП (есть

отдельный веб-кабинет для работы со счетом)

monobank, в отличие от большинства банков, решил не выделять IT-шников в отдельную категорию, а ввел единый тариф для всех физлиц-предпринимателей. Внедрив ФОП-счета, monobank положил начало нововведениям, которые оценили клиенты и подхватили конкуренты. Одно из них — бесплатное открытие и обслуживание счета. Также он обнулил комиссии на все платежи и переводы в пределах Украины и на пополнение счета.

ПУМБ, пакет услуг «Соder»

Открытие счета

бесплатно

Обслуживание счета

первый месяц бесплатно, далее — 70 грн в месяц, при отсутствии расходных операций по текущему и карточному счетах — тоже бесплатно

Уплата налогов и другие платежи по Украине

5 платежей в месяц бесплатно, далее, в зависимости от суммы:

  • от 0 до 5 000 грн — 2 UAH
  • от 5 000,01 до 100 000 грн — 3 UAH
  • от 100 000,01 грн — 12 UAH

Переводы с ФОП-счета на собственную карту физлица

до 100 000 грн в месяц бесплатно, далее — 0,35% от суммы

Снятие наличных средств с собственной карты физлица

бесплатно с карт всеКарта, всеКарта Бизнес

Комиссия за продажу валюты

0,15% от суммы

Мобильное приложение

Отдельное приложение для ФОП ПУМБ Digital Business, но можно привязать карту ФОП в приложении для физлиц ПУМБ Online

Среди дополнительных преимуществ пакета Coder от ПУМБ можно отметить бесплатный SMS-банкинг и интернет-банкинг, наличие личного сопровождающего менеджера, возможность получить консультации по бухгалтерским, юридическим вопросам или ВЭД, и даже проверить надежность своего контрагента, а также доступ ко всем сопутствующим банковским. продуктов, как эквайринг, кредиты и т. д.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Abramon
Abramon
1 апреля 2024, 9:34
#
Українські банки пропонують «ФОПономіку».
+
0
innapcholko
innapcholko
1 апреля 2024, 10:18
#
Закрывать ФОПы нужпо при первой возможности — Украине не нужны мелкие предприниматели!
+
0
Riojas
Riojas
1 апреля 2024, 10:33
#
Монобанк и все остальные. Особенно на контрасте УкрСиббанк. Комиссии абсолютно за все, переусложненное приложение, постоянно козачат на курсе (который и близко не соответствует межбанку). В отделениях тебе делают одолжение и уделяют внимание из очень занятого графика. Даже приват был адекватнее.
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