В мае банки выдали 976 ипотечных кредитов более чем на 1,7 миллиарда гривен

Банки Украины в мае выдали 976 ипотечных кредитов на общую сумму 1,737 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает прессслужба НБУ .

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Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в мае 2024 года остался практически на уровне предыдущего месяца.

О выдаче новой ипотеки в мае проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Движением ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «еселя» (почти все кредиты в апреле предоставлены в рамках этой программы).

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в мае снизилась до 7,6% годовых с 7,7% в апреле.

Где больше всего выдавали кредиты

В региональном разрезе наибольшее количество ипотечных кредитов в мае выдано в:

Киеве и Киевской области (464 договора на общую сумму 911,6 млн грн, что составляет 52,2% от общего объема),

Львовской области (53 договора на сумму 110,6 млн грн),

Одесской области (52 договора на сумму 79 млн грн),

Винницкой области (42 договора на сумму 72,4 млн. грн.).

Опрос

В опросе в июне 2024 года ответы предоставили 39 банков с долей 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.