В США предупредили банки Индии про санкции за помощь рф

Минфин США предупредил банки Индии об санкциях за роботу з россией. Об этом говорится в письме замглавы министерства Уолли Адейемо, направленном в Ассоциацию банков Индии и индийские промышленные ассоциации, пишет «Голос Америки».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Адейемо в среду предупредил банки Индии, что финансовые учреждения, ведущие бизнес с российскими военно-промышленными предприятиями, рискуют потерять доступ к американской финансовой системе.

«Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких, как станки и микроэлектроника, и обращаются к иностранным финансовым учреждениям для упрощения этих операций», — отмечается в документе.

По словам Адейемо, нынешнее письмо следует за указом президента Джо Байдена, изданным в декабре и санкционирующим введение санкций против иностранных финансовых учреждений, ведущих бизнес с российскми военно-промышленными структурами.

США стремятся продолжать укрепление экономических отношений с Индией, подчеркнул Адейемо, отметив, что торговля между двумя странами за десять лет выросла более чем на 110%.