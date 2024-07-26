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26 июля 2024, 12:41 Читати українською

В США предупредили банки Индии про санкции за помощь рф

Минфин США предупредил банки Индии об санкциях за роботу з россией. Об этом говорится в письме замглавы министерства Уолли Адейемо, направленном в Ассоциацию банков Индии и индийские промышленные ассоциации, пишет «Голос Америки».

Минфин США предупредил банки Индии об санкциях за роботу з россией.

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Адейемо в среду предупредил банки Индии, что финансовые учреждения, ведущие бизнес с российскими военно-промышленными предприятиями, рискуют потерять доступ к американской финансовой системе.

«Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт чувствительных товаров, таких, как станки и микроэлектроника, и обращаются к иностранным финансовым учреждениям для упрощения этих операций», — отмечается в документе.

По словам Адейемо, нынешнее письмо следует за указом президента Джо Байдена, изданным в декабре и санкционирующим введение санкций против иностранных финансовых учреждений, ведущих бизнес с российскми военно-промышленными структурами.

США стремятся продолжать укрепление экономических отношений с Индией, подчеркнул Адейемо, отметив, что торговля между двумя странами за десять лет выросла более чем на 110%.

Источник: Минфин
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