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25 июля 2024, 17:55 Читати українською

Реферальная программа ПУМБ для ФЛП и Юридических лиц

Рекомендуйте ПУМБ своим партнерам предпринимателям и получайте до 2 лет обслуживания своих счетов за 50 копеек в месяц!

Рекомендуйте ПУМБ своим партнерам предпринимателям и получайте до 2 лет обслуживания своих счетов за 50 копеек в месяц!

ПУМБ предлагает предпринимателям очень выгодные условия для обслуживания бизнес счетов. Благодаря приложению «ПУМБ Digital» управление финансами бизнеса становится удобным, простым и доступным, где бы вы ни находились.

Кроме того, ПУМБ создал реферальную программу «Пригласи партнера», которая гарантирует действующим бизнес клиентам 2 месяца обслуживания по любому тарифному пакету всего за 1 грн — за каждого приглашенного партнера, который открыл и пользуется бизнес счетом в банке.

Каждый действующий и новый клиент, участник реферальной программы, может получить до 24 месяцев обслуживания по любому тарифному пакету по сниженной цене в 0,50 грн в месяц за привлечение своих партнеров. Например, стоимость тарифа «всеПремиум» в банке составляет до 750 грн в месяц.

Ваш привлеченный партнер также получает все преимущества бизнес клиента ПУМБ и бесплатный первый месяц обслуживания по тарифному пакету «всеDigital». Дальнейший период обслуживания по сниженной цене для нового клиента зависит от количества партнеров, которых он привлечет в реферальную программу.

Приглашайте партнеров и пользуйтесь возможностями ПУМБ для обслуживания счетов бизнеса по сниженной цене благодаря реферальной программе «Пригласи партнера».

Для этого необходимо:

  1. Быть клиентом банка и иметь открытый счет для бизнеса или открыть его онлайн в ПУМБ Digital. Это просто и быстро.
  2. Пригласить бизнес-партнера, у которого нет счета в ПУМБ. Для этого откройте приложение ПУМБ Digital и перейдите во вкладку «Еще». Выберите пункт «Пригласить партнера». Отправьте партнеру приглашение через любой удобный вам мессенджер или показав QR-код.

Обязательное условие для получения обслуживания по сниженной цене:

Стоимость обслуживания определяется после открытия в ПУМБ счета по реферальной ссылке в пакете услуг «всеDigital» и совершения хотя бы одной операции по этому счету в течение месяца с момента его открытия.

Реферальная программа «Пригласи Партнера» действует с 27.06.2024 по 27.09.2024 на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Официальные правила программы читайте по ссылке.

Узнавайте больше о реферальной программе, преимуществах открытия счетов для бизнеса в ПУМБ, условиях обслуживания и тарифах на сайте банка.

Источник: Минфин
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