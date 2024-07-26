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26 июля 2024, 13:49 Читати українською

Банки прогнозируют рост спроса на кредиты

Банки ожидают повышения спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и роста объемов кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования, сообщает пресс-служба НБУ.

Банки ожидают повышения спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и роста объемов кредитного портфеля.
Фото: НБУ

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По данным опроса, банки ожидали роста объемов кредитов бизнеса уже восьмой квартал подряд, населению — шестой квартал.

Большая часть респондентов будет наращивать корпоративный портфель, несколько меньше — розничный. Финучреждения ожидают определенного ухудшения качества кредитов населения, а качество кредитов бизнеса, по их мнению, не изменится.

Спрос на кредиты со стороны МСП

Спрос на кредиты со стороны малых и средних предприятий (МСП) рос пять кварталов подряд, учитывая потребность в капитальных инвестициях и оборотном капитале, более низкие процентные ставки и необходимость реструктуризировать долги.

Респонденты прогнозируют повышение спроса на все виды корпоративных кредитов в ІІІ квартале, кроме ссуд в иностранной валюте.

Спрос населения на ссуды во II квартале вырос благодаря лучшим потребительским настроениям, лучшим перспективам рынка недвижимости, в частности низким процентным ставкам по ипотеке.

Финучреждения прогнозируют увеличение спроса на все виды розничных кредитов в ІІІ квартале.

Долговая нагрузка предприятий во ІІ квартале банки оценили как среднюю, закредитованность населения — как самую низкую за всю историю наблюдения с ІІІ квартала 2016 года.

Банки в дальнейшем усиливали стандарты кредитования бизнеса во ІІ квартале, однако это усиление, прежде всего, касалось кредитов крупным предприятиям. Стандарты для МСП остались прежними.

Смягчение кредитных стандартов для МСП

В ІІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и долгосрочных ссуд, усилить — для валютных кредитов.

Уровень одобрения заявок во II квартале уменьшился для корпоративных ссуд, за исключением кредитов МСП, для которых он остался неизменным.
При одобрении заявок банки имели более консервативный подход к сумме ссуд, а для крупных предприятий — к требованиям к залогу.

О смягчении кредитных стандартов для розничных кредитов сообщила рекордная доля респондентов. Стандарты потребительского кредитования смягчались шесть кварталов.

Банки планируют сохранить эту тенденцию и в ІІІ квартале.

Уровень одобрения заявок на кредиты населению вырос с учетом ослабления залоговых требований для ипотеки, увеличения объема кредитов и снижения процентных ставок и комиссий для потребительских ссуд.

Рост рисков

Все виды рисков во ІІ квартале несколько выросли, считают респонденты, в то же время существенно возрос только операционный риск. Доля респондентов, отметивших увеличение кредитного риска, самая низкая с начала 2021 года.

В ІІІ квартале ожидается рост кредитного, валютного и операционного рисков, свидетельствуют результаты опроса.

Опрос

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 июня по 8 июля 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.

Регулятор отметил, что результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Кредиты наличными в Украине

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Антон Куминов
Антон Куминов
26 июля 2024, 15:22
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Аграрии на зерно, риелторы на квартиры и так далее
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