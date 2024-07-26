Банки ожидают повышения спроса на все виды корпоративных и розничных кредитов и роста объемов кредитного портфеля. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса об условиях банковского кредитования, сообщает пресс-служба НБУ.
Банки прогнозируют рост спроса на кредиты
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По данным опроса, банки ожидали роста объемов кредитов бизнеса уже восьмой квартал подряд, населению — шестой квартал.
Большая часть респондентов будет наращивать корпоративный портфель, несколько меньше — розничный. Финучреждения ожидают определенного ухудшения качества кредитов населения, а качество кредитов бизнеса, по их мнению, не изменится.
Спрос на кредиты со стороны МСП
Спрос на кредиты со стороны малых и средних предприятий (МСП) рос пять кварталов подряд, учитывая потребность в капитальных инвестициях и оборотном капитале, более низкие процентные ставки и необходимость реструктуризировать долги.
Респонденты прогнозируют повышение спроса на все виды корпоративных кредитов в ІІІ квартале, кроме ссуд в иностранной валюте.
Спрос населения на ссуды во II квартале вырос благодаря лучшим потребительским настроениям, лучшим перспективам рынка недвижимости, в частности низким процентным ставкам по ипотеке.
Финучреждения прогнозируют увеличение спроса на все виды розничных кредитов в ІІІ квартале.
Долговая нагрузка предприятий во ІІ квартале банки оценили как среднюю, закредитованность населения — как самую низкую за всю историю наблюдения с ІІІ квартала 2016 года.
Банки в дальнейшем усиливали стандарты кредитования бизнеса во ІІ квартале, однако это усиление, прежде всего, касалось кредитов крупным предприятиям. Стандарты для МСП остались прежними.
Смягчение кредитных стандартов для МСП
В ІІІ квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и долгосрочных ссуд, усилить — для валютных кредитов.
Уровень одобрения заявок во II квартале уменьшился для корпоративных ссуд, за исключением кредитов МСП, для которых он остался неизменным.
При одобрении заявок банки имели более консервативный подход к сумме ссуд, а для крупных предприятий — к требованиям к залогу.
О смягчении кредитных стандартов для розничных кредитов сообщила рекордная доля респондентов. Стандарты потребительского кредитования смягчались шесть кварталов.
Банки планируют сохранить эту тенденцию и в ІІІ квартале.
Уровень одобрения заявок на кредиты населению вырос с учетом ослабления залоговых требований для ипотеки, увеличения объема кредитов и снижения процентных ставок и комиссий для потребительских ссуд.
Рост рисков
Все виды рисков во ІІ квартале несколько выросли, считают респонденты, в то же время существенно возрос только операционный риск. Доля респондентов, отметивших увеличение кредитного риска, самая низкая с начала 2021 года.
В ІІІ квартале ожидается рост кредитного, валютного и операционного рисков, свидетельствуют результаты опроса.
Опрос
Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 17 июня по 8 июля 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%.
Регулятор отметил, что результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.
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