Cтавки по кредитам для бизнеса снизятся до 15-17% — банкир

В течение апреля-июня ставки по целевым банковским кредитам для малого и среднего бизнеса без учета льготных государственных программ могут снизиться до 15−17% годовых. Об этом сообщила Оксана Шульга, директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка.

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Учетная ставка

По словам эксперта, самым главным стимулом для улучшения условий кредитования является постепенное снижение учетной ставки. По ее мнению, в течение 2−3 месяцев Нацбанк может снизить учетную ставку с имеющихся 14,5% до 14−13%, что позволит комбанкам активнее развивать кредитование малого и среднего бизнеса по более выгодным условиям.

«Развитие банковского кредитования фактически „привязано“ к размеру учетной ставки. Ведь учетная ставка фактически фиксирует текущую стоимость национальной валюты и стоимость привлеченных под развитие кредитования финансовых ресурсов. Именно поэтому чем меньше будет учетная ставка, тем выгоднее станут условия для заемщиков», — подчеркнула Оксана Шульга.

Спрос на кредиты

Специалист отметила, что в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных целевых кредитов для МСБ выросло почти вдвое. При этом более 90% всех выданных кредитов для МСБ приходится на общие программы банков и производителей/поставщиков основных средств ведения бизнеса.

Она обратила внимание, что с начала 2024 года наибольший спрос наблюдается на кредиты на приобретение авто для бизнеса (более 40% всех кредитов для малого и среднего бизнеса), приобретение коммерческой техники (около 30% всех кредитов для МПБ), производственного оборудования (25% кредитов).

При этом наиболее распространенными (более 95% кредитов) являются кредиты сроком на 3−5 лет со средней суммой запрашиваемого кредита до 1,2 млн грн.

«Государственные программы поддержки малого и среднего бизнеса такие, например, как „5−7−9“, „Доступный факторинг“, „Доступный финансовый лизинг 5−7−9%“ являются важной базой для банков, направляющих усилия на развитие собственных кредитных. программ Пока еще рано говорить, что комбанки смогут предложить конкурентные в процентном отношении условия кредитования для малого и среднего бизнеса. программам с производителями/поставщиками основных средств бизнеса, а также в оптимальном соотношении суммы и срока кредитования: до 2−3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением», — подчеркнула банкирша.

Эксперт считает, что во втором квартале популярность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса будет только набирать обороты. При этом оптимальным результатом для банков, развивающих направление кредитования малого и среднего бизнеса, станут 50−60 выданных кредитов ежемесячно на общую сумму более 80 млн грн.