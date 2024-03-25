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25 марта 2024, 9:43 Читати українською

Alibaba продала акции платформы Bilibili за $360 млн

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd продала акции потоковой платформы Bilibili Inc на $360 млн со скидкой с целью поиска дополнительного капитала для инвестиций в искусственный интеллект, пишет Bloomberg.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd продала акции потоковой платформы Bilibili Inc на $360 млн со скидкой с целью поиска дополнительного капитала для инвестиций в искусственный интеллект, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиAlibaba оценила продажу 30,85 млн акций Bilibili в $11,60 за штуку, то есть примерно 5,5% дисконта к цене закрытия в среду.
Фото: CNBC

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Alibaba оценила продажу 30,85 млн акций Bilibili в $11,60 за штуку, то есть примерно 5,5% дисконта к цене закрытия в среду. Акции Bilibili в Гонконге в пятницу упали на 8,4%.

Компания Alibaba за последний год начала сокращать свои активы. В частности, она продала акции производителя электромобилей XPeng Inc., компании искусственного интеллекта SenseTime Group Inc., одновременно сократив долю в GogoX Holdings Ltd. За этими ее шагами стоит реструктуризация с целью переориентировать бизнес-империю на розничную торговлю и на технологически ориентированные области — от облачного сервиса до искусственного интеллекта.

Читайте: Alibaba выкупит акции на $35 миллиардов

Еще одной целью компании стала реализация программы возврата акционерам средств, для чего она создала отдельную структуру для управления портфелем активов по всему миру. При этом Alibaba остается крупным совладельцем таких крупных компаний, как Weibo Corp. и Sun Art Retail Group Ltd.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что китайский гигант е-коммерции Alibaba объявил о плане выкупа своих акций на $35 млрд. Владельцы компании таким образом демонстрируют, что у компании есть потенциал, хотя финансовые результаты за последний квартал не оправдали надежд.

Источник: Минфин
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