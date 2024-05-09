Рада урегулировала оформление паспортов за границей

Верховная Рада закрепила на законодательном уровне возможность оформления паспорта за границей через госпредприятие «Документ». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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За принятие соответствующего законопроекта № 11017 за основу и в целом проголосовали 236 депутатов.

Закон закрепляет возможность одновременно оформить (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменять паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

Кроме этого, устанавливается бессрочный срок действия паспорта гражданина Украины в форме карты для лиц, достигших 65 лет.

Предусмотрено, что срочное оформление и обмен паспорта производится до 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (ранее было до 10 рабочих дней).

Также документ устраняет основные неувязки в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.