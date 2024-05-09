Верховная Рада закрепила на законодательном уровне возможность оформления паспорта за границей через госпредприятие «Документ». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада урегулировала оформление паспортов за границей
Верховная Рада закрепила на законодательном уровне возможность оформления паспорта за границей через госпредприятие «Документ». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За принятие соответствующего законопроекта № 11017 за основу и в целом проголосовали 236 депутатов.
Закон закрепляет возможность одновременно оформить (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменять паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.
Кроме этого, устанавливается бессрочный срок действия паспорта гражданина Украины в форме карты для лиц, достигших 65 лет.
Предусмотрено, что срочное оформление и обмен паспорта производится до 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (ранее было до 10 рабочих дней).
Также документ устраняет основные неувязки в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
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