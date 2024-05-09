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9 мая 2024, 18:27 Читати українською

Дело о заказном убийстве: Коломойскому избрали меру пресечения без права на залог

Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко. По решению суда олигарх будет содержаться под стражей до 7 июля без права на залог. Об этом сообщает «Общественное».

Печерский райсуд Киева 9 мая избрал Игорю Коломойскому меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко.
Фото: dynamo.kiev.ua

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Следствие считает Коломойского причастным к организации покушения на убийство юриста более двадцатилетней давности. При этом бизнесмен с сентября 2023 находится под стражей по подозрению в мошенничестве и легализации имущества.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 8 мая, Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в организации заказного убийства.

По данным следствия, бизнесмен из мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Для этого он привлек членов банды, «специализирующейся» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

В августе 2003 года в Феодосийском центре четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда стражи порядка задержали исполнителей заказного убийства.

2 сентября 2023 года СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд грн. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн грн.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
9 мая 2024, 18:33
#
Очевидный политический заказ — пробило дно…
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