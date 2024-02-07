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7 февраля 2024, 18:46 Читати українською

Alibaba выкупит акции на $35 миллиардов

Китайский гигант е-коммерции Alibaba объявил о плане выкупа своих акций на $35 млрд. Владельцы компании таким образом демонстрируют, что у компании есть потенциал, хотя финансовые результаты за последний квартал не оправдали надежд. Об этом пишет CNBC.

Китайский гигант е-коммерции Alibaba объявил о плане выкупа своих акций на $35 млрд.
Фото: CNBC

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Финансовые результаты

Компания отчиталась о получении дохода в 260,35 млрд юаней ($36,6 млрд) — ожидали 262,07 млрд юаней.

Доход вырос всего на 5% по сравнению с прошлым годом, замедлившись по сравнению с предыдущими кварталами.

Чистая прибыль Alibaba в декабрьском квартале упала на 69% в годовом исчислении до 14,4 миллиарда юаней.

Выкуп акций

На фоне отрицательного отчета владельцы заявили, что будут выкупать собственные акции на $25 млрд до марта 2027 года. Общая сумма выкупленных активов составит $35,3 млрд.

Реакция рынка

Акции компании на бирже NYSE демонстрируют рост — за последние 5 дней бумаги прибавили более 9%, хотя за последние 6 месяцев акции упали почти на 19%.

К теме: Джек Ма выкупает акции Alibaba, когда их стоимость упала на 35%

Источник: Минфин
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