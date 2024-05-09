США обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии — Reuters

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2024, 14:15 Читати українською

США обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии — Reuters

Соединенные Штаты Америки опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года согласно подсчетам Reuters на основе официальных данных немецкого статистического управления.

Соединенные Штаты Америки опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года согласно подсчетам Reuters на основе официальных данных немецкого статистического управления.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиТорговля Германии из США (экспорт и импорт вместе) составила 63 млрд евро с января по март, тогда как показатель Китая составил чуть менее 60 млрд евро.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торговля Германии из США (экспорт и импорт вместе) составила 63 млрд евро с января по март, тогда как показатель Китая составил чуть менее 60 млрд евро.

В 2023 году Китай восьмой год был главным торговым партнером Германии с объемом 253 млрд евро, хотя этот показатель лишь на несколько сотен миллионов опережал США.

«Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали», — сказал экономист Commerzbank Винсент Стамер, объясняя изменения в первом квартале.

По его словам, среди причин этого есть то, что Китай все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии.

Кроме того, немецкие компании все больше производят товаров на месте и не экспортируют товары из Германии в Китай.

Импорт и экспорт

В первом квартале 2024 года немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров в Китай упал чуть более 1%, сказал Юрген Маттес из немецкого экономического института IW.

Сейчас в США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее 6%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами