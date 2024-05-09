США обогнали Китай и стали главным торговым партнером Германии — Reuters

Соединенные Штаты Америки опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии в первом квартале этого года согласно подсчетам Reuters на основе официальных данных немецкого статистического управления.

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Торговля Германии из США (экспорт и импорт вместе) составила 63 млрд евро с января по март, тогда как показатель Китая составил чуть менее 60 млрд евро.

В 2023 году Китай восьмой год был главным торговым партнером Германии с объемом 253 млрд евро, хотя этот показатель лишь на несколько сотен миллионов опережал США.

«Немецкий экспорт в США сейчас еще больше вырос благодаря крепкой тамошней экономике, тогда как экспорт в Китай, так и импорт из Китая упали», — сказал экономист Commerzbank Винсент Стамер, объясняя изменения в первом квартале.

По его словам, среди причин этого есть то, что Китай все чаще сам производит более сложные товары, которые ранее импортировал из Германии.

Кроме того, немецкие компании все больше производят товаров на месте и не экспортируют товары из Германии в Китай.

Импорт и экспорт

В первом квартале 2024 года немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров в Китай упал чуть более 1%, сказал Юрген Маттес из немецкого экономического института IW.

Сейчас в США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее 6%.