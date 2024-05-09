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9 мая 2024, 18:46 Читати українською

Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и общей мобилизации до 11 августа 2024 года. Об этом говорится на странице Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения в Украине и общей мобилизации до 11 августа 2024 года.
Фото: president.gov.ua

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Зеленский подписал закон № 11234 о продлении военного положения, а также закон № 11235 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Мобилизацию и военное положение продлили на 90 дней — до 11 августа 2024 года. Это уже 11 раз, когда мобилизацию и военное положение продолжают с начала полномасштабной войны в Украине.

Военное положение и мобилизация

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 году в связи с полномасштабной военной агрессией рф.

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призывать на службу могут военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Напомним

16 апреля Зеленский подписал законопроект № 10449 о мобилизации. Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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