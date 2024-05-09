«Черный» экспорт зерна: Рада приняла закон о борьбе

Верховная Рада приняла законы с изменениями в Налоговый и Таможенный кодекс, целью которых является борьба с «черным» экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

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«За» законопроект № 10168−2 проголосовало 236 народных депутатов, а «за» законопроект № 10169−2 — 235 депутатов.

Что предусматривают законопроекты

Законопроекты предусматривают изменение режима экспортного обеспечения.

Сейчас экспортер освобождается от обязанности регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) при двух условиях:

если совокупная таможенная стоимость агропродукции за месяц не превышает трети стоимости экспорта аналогичных товаров за последние полгода, за которые возвращена валютная выручка;

если не установлено нарушение таким экспортером требований валютного законодательства в течение предыдущих 12 месяцев.

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Как пишет «Лига», депутаты решили ввести новый механизм, предусматривающий регистрацию налоговых накладных по операциям по экспорту агропродукции (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, семена подсолнечника, масло, жмыхи и т. п. ) исключительно плательщиками НДС. То есть неплательщик не сможет вывезти агропродукцию.

Перед вторым чтение в законопроект решили добавить запрет на экспорт по договорам, в которых контракте цены ниже минимально допустимых.

Еще одна поправка предусматривала установление 14% ставки НДС для агроэкспорта, но против нее выступили аграрные ассоциации. По словам депутата Ярослава Железняка, при рассмотрении в зале эту правку отклонили.

Европейская бизнес-ассоциация, одна из самых влиятельных лоббистских организаций в Украине, незадолго до рассмотрения этих законопроектов предупредила, что их последствия могут стать ручной режим регулирования агроэкспорта.

В ассоциации опасаются, что налоговая может получить полномочия блокировать экспорт, признавая реальные торговые операции фиктивными.