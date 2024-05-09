«Черный» экспорт зерна: Рада приняла закон о борьбе

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2024, 16:19 Читати українською

«Черный» экспорт зерна: Рада приняла закон о борьбе

Верховная Рада приняла законы с изменениями в Налоговый и Таможенный кодекс, целью которых является борьба с «черным» экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Верховная Рада приняла законы с изменениями в Налоговый и Таможенный кодекс, целью которых является борьба с «черным» экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«За» законопроект № 10168−2 проголосовало 236 народных депутатов, а «за» законопроект № 10169−2 — 235 депутатов.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«За» законопроект № 10168−2 проголосовало 236 народных депутатов, а «за» законопроект № 10169−2 — 235 депутатов.

Что предусматривают законопроекты

Законопроекты предусматривают изменение режима экспортного обеспечения.

Сейчас экспортер освобождается от обязанности регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (НН/РК) при двух условиях:

  • если совокупная таможенная стоимость агропродукции за месяц не превышает трети стоимости экспорта аналогичных товаров за последние полгода, за которые возвращена валютная выручка;
  • если не установлено нарушение таким экспортером требований валютного законодательства в течение предыдущих 12 месяцев.

Читайте: НБУ усилит контроль за возвратом валютной выручки экспортерами — Пышный

Как пишет «Лига», депутаты решили ввести новый механизм, предусматривающий регистрацию налоговых накладных по операциям по экспорту агропродукции (пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, семена подсолнечника, масло, жмыхи и т. п.) исключительно плательщиками НДС. То есть неплательщик не сможет вывезти агропродукцию.

Перед вторым чтение в законопроект решили добавить запрет на экспорт по договорам, в которых контракте цены ниже минимально допустимых.

Еще одна поправка предусматривала установление 14% ставки НДС для агроэкспорта, но против нее выступили аграрные ассоциации. По словам депутата Ярослава Железняка, при рассмотрении в зале эту правку отклонили.

Европейская бизнес-ассоциация, одна из самых влиятельных лоббистских организаций в Украине, незадолго до рассмотрения этих законопроектов предупредила, что их последствия могут стать ручной режим регулирования агроэкспорта.

В ассоциации опасаются, что налоговая может получить полномочия блокировать экспорт, признавая реальные торговые операции фиктивными.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами