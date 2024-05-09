ДБР сообщило новое подозрение Жеваго в деле вывода 519 миллионов из банка «Финансы и Кредит»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2024, 18:06 Читати українською

ДБР сообщило новое подозрение Жеваго в деле вывода 519 миллионов из банка «Финансы и Кредит»

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило новое подозрение бывшему акционеру банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, а также экспредседателю правления банка и его двум заместителям. Подозрения объявили по делу вывода из банка 519 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило новое подозрение бывшему акционеру банка «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, а также экспредседателю правления банка и его двум заместителям.
Фото: latifundist.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Установлено, что Жеваго в мае 2007 — октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления банка «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке «Финансы и Кредит», сделанном в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010—2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком.

Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий убыток банка «Финансы и Кредит» в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Ранее ДБР сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту — организации растраты $113 млн финансового учреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости — оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами