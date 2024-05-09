ДБР сообщило новое подозрение Жеваго в деле вывода 519 миллионов из банка «Финансы и Кредит»

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило новое подозрение бывшему акционеру банка « Финансы и Кредит » Константину Жеваго, а также экспредседателю правления банка и его двум заместителям. Подозрения объявили по делу вывода из банка 519 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Установлено, что Жеваго в мае 2007 — октябре 2010 сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления банка «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в банке «Финансы и Кредит», сделанном в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010—2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком.

Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы.

Общий убыток банка «Финансы и Кредит» в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. .28, ч. 5 ст.

Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Ранее ДБР сообщило о подозрении Жеваго и ряде руководителей банка по другому факту — организации растраты $113 млн финансового учреждения.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости.

Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн грн были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости — оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м2.