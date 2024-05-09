Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38% с 36% к концу этого года. Глава Нацбанка Фатих Карахан заявил о готовности к дальнейшему усилению монетарной политики, если это потребуется. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.

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Что будет с инфляцией

Центробанк повысил прогноз инфляции к концу года и дал понять, что готов к дальнейшему усилению монетарной политики в случае необходимости, поскольку рост цен приближается к пику в 75%.

Выступая на ежеквартальной презентации в Анкаре в четверг, глава центрального банка Фатих Карахан заявил, что теперь центральный банк прогнозирует инфляцию на конец 2024 года на уровне 38% по сравнению с предыдущим прогнозом в 36% и оставил оценку на следующий год на уровне 14%.

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