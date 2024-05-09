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9 мая 2024, 15:34 Читати українською

Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38%

Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38% с 36% к концу этого года. Глава Нацбанка Фатих Карахан заявил о готовности к дальнейшему усилению монетарной политики, если это потребуется. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg.

Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38% с 36% к концу этого года.
Фото:depositphotos

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Что будет с инфляцией

Центробанк повысил прогноз инфляции к концу года и дал понять, что готов к дальнейшему усилению монетарной политики в случае необходимости, поскольку рост цен приближается к пику в 75%.

Выступая на ежеквартальной презентации в Анкаре в четверг, глава центрального банка Фатих Карахан заявил, что теперь центральный банк прогнозирует инфляцию на конец 2024 года на уровне 38% по сравнению с предыдущим прогнозом в 36% и оставил оценку на следующий год на уровне 14%.

Читайте: Инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года

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Карахан повторил, что центральный банк сделает «все возможное» для борьбы с инфляцией, и объяснил изменение прогноза более сильным внутренним спросом, чем ожидалось.

Даже с учетом пересмотра, прогноз более оптимистичен, чем мнения всех аналитиков, кроме одного, опрошенных агентством Bloomberg. Центральный банк покинул верхний предел своего прогнозного диапазона без изменений на уровне 42%.

Источник: Минфин
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