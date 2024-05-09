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9 мая 2024, 13:54 Читати українською

Укрэнерго вечером снова ограничит поставки электроэнергии для бизнеса по всей Украине.

Вечером, 9 мая, с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Вечером, 9 мая, с 18:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Фото:depositphotos

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Ограничение поставок электроэнергии

Как отметили в Укрэнерго, если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей.

«В энергосистеме в течение почти всех суток, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций. Днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ, в другие часы недостаток электроэнергии является значительным», — говорится в сообщении.

Читайте: Украина привлекает аварийную помощь с энергосистем ЕС

Во избежание отключений бытовых потребителей «Укрэнерго» применяет все возможные меры по преодолению дефицита: импорт и аварийную помощь из стран Европы, ограничение потребления промышленных потребителей.

Напомним

В среду, 8 мая, в часы утреннего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 шахедов по энергетической инфраструктуре во Львовской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Повреждения получили объекты генерации. Также российские шахеды повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе.

Источник: Минфин
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