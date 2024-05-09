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9 мая 2024, 14:33 Читати українською

Укрпочта предупредила украинцев о мошенниках

Украинцы предупредили, что в последнее время активизировались рассылки обманчивых сообщений от имени Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Украинцы предупредили, что в последнее время активизировались рассылки обманчивых сообщений от имени Укрпочты.
Фото: freepik.com

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Мошенники отправляют сообщения типа «посылка на складе, но не может быть доставлена по неполному адресу» с просьбой указать данные по ссылке, похожей на сайт Укрпочты.

В компании напомнили, что единственная правильная ссылка на официальный сайт Укрпочты — www.ukrposhta.ua.

Если Укрпочта просит предоставить недостающую информацию для ускорения растаможивания международных отправлений и минимизации задержек, то только через официальные каналы:

«Не дайте себя обмануть! Не переходите, пожалуйста, за сомнительными ссылками», — подчеркнули в компании.

Источник: Минфин
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