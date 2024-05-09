Верховная Рада отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца военного положения
Верховная Рада отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Соответствующую поправку к законопроекту № 10168−2 поддержали 232 народных депутата.
Напомним
1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях.
В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 000 грн, а за нарушение сроков его представления — до 151 000 грн.
Комментарии - 2
А для ухилянтів добавили. От такі вони нардепи — за людей турбуються!