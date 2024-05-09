Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца военного положения

Верховная Рада отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Соответствующую поправку к законопроекту № 10168−2 поддержали 232 народных депутата.

Напомним

1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях.

В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 000 грн, а за нарушение сроков его представления — до 151 000 грн.