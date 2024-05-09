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9 мая 2024, 14:51 Читати українською

Рада отменила штрафы за скрытые оффшоры до конца военного положения

Верховная Рада отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада отменила штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения.

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Соответствующую поправку к законопроекту № 10168−2 поддержали 232 народных депутата.

Напомним

1 мая в Украине завершилась кампания по декларированию доходов граждан за 2023 год. Вместе с декларацией о доходах физические лица должны были подать отчет о контролируемых иностранных компаниях.

В случае неподачи отчета физлицу-контролеру угрожал штраф в размере более 300 000 грн, а за нарушение сроков его представления — до 151 000 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+105
AleksandrBank
AleksandrBank
9 мая 2024, 15:00
#
«У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 000 грн, а за порушення строків його подання — до 151 000 грн.» — для себе відмінили штрафи.

А для ухилянтів добавили. От такі вони нардепи — за людей турбуються!
+
+15
Mr YouSt
Mr YouSt
9 мая 2024, 15:20
#
Главное что штрафы за уклонение идут в бюджет! а люди поймут)
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