Биткоин достигнет отметки в $90 000 к концу года, OKX прекращает работу в Индии: что нового на рынке

Отток средств из спотовых биткоин-ETF составил почти $94 миллиона.

21 марта 2024 года чистый суточный отток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $93,85 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Негативная тенденция продолжается уже четвёртый день подряд. Она обусловлена ростом оттока на сумму $358,79 млн. из фонда GBTC от компании Grayscale Investments.

В период с 18 по 21 марта этот показатель вырос до более чем $1,8 млрд, а суммарный отток средств из спотовых биткоин-фондов за это время составил более $835 млн.

Согласно данным, первое место по притоку капитала занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он прибавил к своему балансу $233,45 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,32 млрд.

На втором месте находится инвестиционный продукт от фирмы Bitwise Asset Management — $12,10 млн, на третьем — Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) с показателем в $4,72 млн. Остальные биткоины-ETF суммарно получили $14,69 млн.

Общая капитализация стейблкоинов превысила $150 миллиардов

Вчера, 21 марта, рыночная капитализация стейблкоинов установила новый рекорд, достигнув $150,3 млрд. Согласно данным CoinGecko, суточный торговый объем этим классом активов приблизился к $100 млрд.

Следует отметить, данные аналитической панели DeFi Llama отличаются от CoinGecko. Согласно этому источнику, капитализация стейблкоинов составляет $147,3 млрд.

Лидером в этой категории является USDT — стейблкоин компании Tether. Доминирование актива превышает 70%.

На втором месте — USDC. Капитализация USDC составляет $31,6 млрд, благодаря чему стейблкоин компании Circle занимает более 20% рынка. На третьем месте находится DAI с показателем $4,6 млрд.

По мнению некоторых аналитиков, увеличение рыночной капитализации стейблкоинов является оптимистическим сигналом для дальнейшего роста рынка.

Total Stablecoin Mcap:



Mar 21st. $147b.

Feb 21st. $138b.

Jan 21st. $133b.

Dec 21st. $130b.

Nov 21st. $127b.

Окт 21st. $124b.



it is imposible and stupid to not bullish on DeFi whilst this chart is just up and to right for the last 6 months. pic.twitter.com/qkcERkIXi8 — ZeroToTom (@zerototom) March 21, 2024

К концу года биткоин достигнет отметки в $90 000 — Bernstein

Аналитики брокерской компании Bernstein представили обновленный прогноз по росту цены на биткоин. По их мнению, курс первой криптовалюты преодолеет отметку в $90 000 до конца 2024 года. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет компании.

Эксперты считают, что грядущий халвинг биткоина, который может состояться через месяц, не станет большим потрясением для майнинг-компаний. Причиной относительно слабого влияния на отрасль станут «бычьи настроения» на рынке и значительный приток средств в споте биткоин-ETF, отмечают в Bernstein.

Определенную роль в этом процессе играют также высокие комиссии в сети и активная подготовка майнеров к халвингу. Аналитики напоминают, что предыдущее сокращение вознаграждения за добычу биткоина привело к падению хешрейта на 15%. Однако в этот раз представители Bernstein ожидают значительно меньшее снижение показателя — до 7%.

Эксперты заявили, что такие компании, как CleanSpark и Riot Platforms, укрепят свои позиции на рынке. Этому будут способствовать низкие затраты на электроэнергию и лучшая эффективность оборудования, отмечают в Bernstein. Аналитики ожидают, что после халвинга эти майнеры получат значительную долю рынка.

Кроме того, представители брокерской фирмы видят потенциал еще в одном игроке. Речь идет о биткоин-майнере Marathon Digital, который развивает модель самостоятельной добычи криптовалюты и делает ставку на высокую ликвидность, подчеркнули в Bernstein.

По словам экспертов, акции упомянутых компаний являются одним из самых выгодных направлений для инвестиций. Три биткоина-майнера контролируют около 10% от общего хешрейта сети, а их совокупная рыночная стоимость превышает $13 млрд.

Кроме этого, команда Bernstein отметила недавнюю коррекцию курса первой криптовалюты, в результате которой стоимость актива просела более чем на $10 000. По их мнению, эта ситуация представляет собой «временную возможность для приобретения» первой криптовалюты.

«Мы ожидаем, что рынок консолидируется перед сокращением вдвое, а затем снова проявится тенденция роста», — считают аналитики.

Криптобиржа OKX прекратит работу в Индии

Криптовалютная биржа OKX объявила о прекращении деятельности в Индии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на электронное письмо, которое получили местные пользователи платформы.

В заявлении говорится, что в соответствии с местным законодательством до 30 апреля 2024 года пользователи должны закрыть все маржинальные позиции, а также позиции по бессрочным контрактам, фьючерсам и опционам.

Кроме того, клиенты призвали прекратить использование продуктов Earn, Loan, Jumpstart и вывести средства с платформы.

Команда отметила, что после 30 апреля учетные записи будут ограничены, но функция снятия средств будет доступной. Также в компании уверяют, что активы будут оставаться в безопасности и будут доступны на счете до тех пор, пока пользователи не выведут их.