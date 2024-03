Биткоин достигнет отметки в $90 000 к концу года, OKX прекращает работу в Индии: что нового на рынке

21 марта 2024 года чистый суточный отток капитала в секторе спотовых биткоин-ETF составил $93,85 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Негативная тенденция продолжается уже четвёртый день подряд. Она обусловлена ростом оттока на сумму $358,79 млн. из фонда GBTC от компании Grayscale Investments.

В период с 18 по 21 марта этот показатель вырос до более чем $1,8 млрд, а суммарный отток средств из спотовых биткоин-фондов за это время составил более $835 млн.

Согласно данным, первое место по притоку капитала занял криптофонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от компании BlacRock. Он прибавил к своему балансу $233,45 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $13,32 млрд.

На втором месте находится инвестиционный продукт от фирмы Bitwise Asset Management — $12,10 млн, на третьем — Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) с показателем в $4,72 млн. Остальные биткоины-ETF суммарно получили $14,69 млн.

Вчера, 21 марта, рыночная капитализация стейблкоинов установила новый рекорд, достигнув $150,3 млрд. Согласно данным CoinGecko, суточный торговый объем этим классом активов приблизился к $100 млрд.

Следует отметить, данные аналитической панели DeFi Llama отличаются от CoinGecko. Согласно этому источнику, капитализация стейблкоинов составляет $147,3 млрд.

Лидером в этой категории является USDT — стейблкоин компании Tether. Доминирование актива превышает 70%.

На втором месте — USDC. Капитализация USDC составляет $31,6 млрд, благодаря чему стейблкоин компании Circle занимает более 20% рынка. На третьем месте находится DAI с показателем $4,6 млрд.

По мнению некоторых аналитиков, увеличение рыночной капитализации стейблкоинов является оптимистическим сигналом для дальнейшего роста рынка.

Total Stablecoin Mcap:



Mar 21st. $147b.

Feb 21st. $138b.

Jan 21st. $133b.

Dec 21st. $130b.

Nov 21st. $127b.

Окт 21st. $124b.



it is imposible and stupid to not bullish on DeFi whilst this chart is just up and to right for the last 6 months. pic.twitter.com/qkcERkIXi8