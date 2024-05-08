Крупнейший банк Колумбии запустил криптобиржу Wenia и стейблкоин с привязкой к песо

Колумбийский банк Bancolombia Group решил ворваться в криптовалютную индустрию, запустив биржу Wenia и стейблкоин COPW с привязкой к местному песо. Об этом пишет Forbes.

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Что известно

Новая торговая платформа планирует привлечь 60 000 пользователей за первый год работы и составить конкуренцию крупнейшей криптовалютной бирже мира Binance.

Президент Bancolombia Group Хуан Карлос Мора заявил, что компания уже почти десять лет работает над созданием криптовалютной платформы, призванной облегчить популяризацию цифровых активов в регионе.

Помимо стейблкоина COPW, на бирже Weina можно будет торговать биткоином, эфиром, USDC и Polygon (MATIC).

Чтобы получить доступ к Weina, трейдеры должны быть гражданами Колумбии, проживающими в стране. Представители Bancolombia Group предупредили трейдеров о рисках, связанных с торговлей цифровыми активами.

В банке заявили, что перечисленные криптовалютные активы не являются ценными бумагами и не поддерживаются правительством.

Согласно глобальному индексу проникновения криптовалют за 2023 год, Колумбия занимает третье место среди стран Латинской Америки. Weina является независимой организацией, зарегистрированной за пределами страны, на Бермудских островах, и на нее не распространяется колумбийское законодательство. Любые споры или претензии будут рассматриваться исключительно с биржей в судах Бермудских островов, а не с Bancolombia Group.