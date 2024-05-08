В прошлом году 298 народных депутатов получили больше дохода, чем в 2022-м — YouControl

В прошлом году 298 депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году. Анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы народных депутатов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с показателем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании YouControl.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Повышение депутатской зарплаты и рост доходов

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций. А именно: 11 раздел деклараций «Доходы, в том числе подарки». Была выявлена 391 декларация действующего народного депутата за 2022−2023 годы.

Сейчас же в Верховной Раде насчитывается 401 народный депутат 9-го созыва. Совокупный доход действующих депутатов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022−2023 гг., составил более 7 млрд грн.

Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов «Европейской Солидарности», 18% — «Слуги Народа», 12% — «Партии «За будущее», 6% — «Доверия», 5% — доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы.

В 2023 году 298 народных избранников получили больше дохода, чем в 2022-м. А вот у 89 парламентариев доходы, наоборот, уменьшились.

В 2023 году у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода. В 2022 году большую часть доходов зарплата составляла 270 депутатов. Также анализ данных по декларациям свидетельствует о повышении уровня заработной платы депутатов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с аналогичным показателем в 2022 году.

Средняя годовая зарплата политиков в 2023 году составила около 638 тыс. грн против 468 тыс. грн в 2022 году.

Наибольшие суммы заработной платы за 2023 год получили члены фракции «Слуги Народа» Руслан Стефанчук — 949 тыс. грн и Александр Мережко — 843 тыс. грн.