В прошлом году 298 народных депутатов получили больше дохода, чем в 2022-м — YouControl

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2024, 12:53 Читати українською

В прошлом году 298 народных депутатов получили больше дохода, чем в 2022-м — YouControl

В прошлом году 298 депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году. Анализ данных свидетельствует о повышении уровня заработной платы народных депутатов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с показателем в 2022 году. Об этом говорится в исследовании YouControl.

В прошлом году 298 депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Повышение депутатской зарплаты и рост доходов

Специалисты YouControl изучили данные Единого государственного реестра деклараций. А именно: 11 раздел деклараций «Доходы, в том числе подарки». Была выявлена 391 декларация действующего народного депутата за 2022−2023 годы.

Сейчас же в Верховной Раде насчитывается 401 народный депутат 9-го созыва. Совокупный доход действующих депутатов, декларации которых находятся в открытом доступе за 2022−2023 гг., составил более 7 млрд грн.

Так, 42% от суммы составляют доходы депутатов «Европейской Солидарности», 18% — «Слуги Народа», 12% — «Партии «За будущее», 6% — «Доверия», 5% — доходы внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют чуть более 10% от общей суммы.

В 2023 году 298 народных избранников получили больше дохода, чем в 2022-м. А вот у 89 парламентариев доходы, наоборот, уменьшились.

В 2023 году у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода. В 2022 году большую часть доходов зарплата составляла 270 депутатов. Также анализ данных по декларациям свидетельствует о повышении уровня заработной платы депутатов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с аналогичным показателем в 2022 году.

Средняя годовая зарплата политиков в 2023 году составила около 638 тыс. грн против 468 тыс. грн в 2022 году.

Наибольшие суммы заработной платы за 2023 год получили члены фракции «Слуги Народа» Руслан Стефанчук — 949 тыс. грн и Александр Мережко — 843 тыс. грн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами