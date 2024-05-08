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8 мая 2024, 10:00 Читати українською

Стример в Skyrim купил жилет за $15 000, чтобы чувствовать боль своего героя в VR

GingasVR — активная любительница видеоигр и стример работает на таких платформах, как Youtube, Twitch и TikTok. Недавно она приобрела VR-оборудование на сумму $15,000, чтобы получить совершенно новый игровой опыт. Ее задумка заключалась в следующем: при помощи VR-жилета она сможет почувствовать весь урон, полученный персонажем.

Стандартные условия игры показались стримеру слишком скучными. Ей не понравилось, что, какими бы напряженными ни были обстоятельства, сам игрок всегда находится в безопасности. По ее мнению, намного интереснее играть, когда последствия принятых решений касаются не только персонажа, но и пользователя перед монитором.

5thScape — проект, который помогает погрузиться в VR и заработать на криптовалюте

В общей сложности GingasVR потратила свыше $15,000 на покупку модов и аппаратуры. Сначала она приобрела VR-шлем HTC Vive и добавила к нему несколько трекеров. Это было необходимо для улучшенной передачи движений внутри игрового мира.

Также в набор вошел особый жилет с вибродатчиками и вентиляторами, которые помогают игроку ощутить дуновение ветра и температуру игровой среды.

Как сообщает сама GingasVR, со всей этой аппаратурой она может полностью сосредоточиться на ощущениях персонажа. Например, в сражении с огненным драконом она испытывает удары током. Плюс, она ощущает усталость и периодически делает привалы, чтобы перевести дух. Также стример внедрила в систему ChatGPT NPC. Эта технология позволяет второстепенным персонажам в игре реагировать на действия стримера и поддерживать диалог.

Однако совсем не обязательно тратить $15 тыс., чтобы получить подобный игровой опыт. С помощью 5thScape каждый пользователь способен погрузиться в VR-пространство за куда меньшие деньги. Например, чтобы получить доступ к функциям инновационной платформы, достаточно купить токен $5SCAPE на пресейле. Сейчас проходит его 5-ый этап, а стоимость монеты составляет всего $0,00327.

Проект предлагает разнообразный доступ к VR-материалам. В их число входят: игры, фильмы, образовательный контент и даже специальные устройства.

Стартап построен таким образом, что все владельцы $5SCAPE получают доступ к самым разным соревнованиям. Например, в формате игры пользователи могут участвовать в боях с Cage Conquest, гонках Thrust Hunter, футбольных матчах Immersive Kickoff и т. д.

Сама же платформа предлагает множество вариантов использования монеты. Во-первых, его наличие предоставит пожизненный бесплатный доступ к контенту. Во-вторых, предлагает специальные функции и внутриигровые предметы. Также с его помощью можно открыть ранний доступ к премиум-функциям и материалам.

При этом 5thScape примечателен еще и тем, что у проекта есть собственная линейка VR-аппаратуры. В нее входят очки VR Ultra Headset с точной передачей движений и эргономичным комфортом. С их помощью можно эффективно учиться, смотреть фильмы и погружаться в мир видеоигр. В дополнение к этому гаджету компания выпускает компьютерное кресло — Swiftscape VR Chair.

Преимущества:

  • объединение VR и криптоиндустрии;

  • широкий выбор материалов;

  • в коммьюнити — свыше 32 тыс. человек.

Перейти на сайт 5THSCAPE

Завершение

На данный момент VR — это одна из наиболее перспективных сфер. Особенно если речь идет о ее токенизации. Внедрение блокчейна в этот сегмент позволит открыть новые возможности как для самих разработчиков, так и для инвесторов. Первые смогут создавать новые интерактивные и полезные проекты. Вторые же получат дополнительный ресурс для увлекательного заработка.

Однако следует помнить, что любые инвестиции в криптовалюты — это процесс, который требует от трейдера внимательности и осторожности.

Источник: Минфин
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