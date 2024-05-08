Украинцы в этом году уплатили 12,9 миллиона гривен добровольных взносов на пенсионное страхование

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Добровольные платежи

С начала 2024 по состоянию на 1 мая в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 5 921 добровольных платежей на общую сумму 12,9 млн грн. Более половины платежей (54%) произведены в размере минимального страхового взноса — 1 760 грн.