В январе-апреле 2024 года в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования поступило 12,9 млн грн добровольных взносов. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.
Украинцы в этом году уплатили 12,9 миллиона гривен добровольных взносов на пенсионное страхование
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Добровольные платежи
С начала 2024 по состоянию на 1 мая в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлено 5 921 добровольных платежей на общую сумму 12,9 млн грн. Более половины платежей (54%) произведены в размере минимального страхового взноса — 1 760 грн.
Источник: Минфин
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