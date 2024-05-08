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8 мая 2024, 12:06 Читати українською

Отток средств из криптофондов, FTX выплатит клиентам до $16,3 млрд: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia

Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, призванной составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора в интервью местному изданию Forbes.

По его словам, банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов, добавил он.

Биржа поддерживает Ethereum, Bitcoin, Polygon и USD Coin. Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, снабженный колумбийским песо.

По словам Мори, запуск Wenia — это результат кропотливой работы банка, которая длилась около 10 лет. Цель проекта состоит в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере, добавил глава Wenia Пабло Арболеда.

Эксперты сообщили об оттоке средств из криптофондов более чем на $250 миллионов

В период с 29 апреля по 3 мая 2024 г. отток капитала из криптофондов составил $251 млн. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Эксперты отметили, что эта неделя стала первой, когда наблюдался «ощутимый» отток средств из биткоин-ETF в США. В то же время приток капитала в криптофонды в Гонконге составил $307 млн.

Что касается распределения данных по активам, то лидером по оттоку стали продукты на базе биткоина — $284 млн. Ethereum-фонды прервали серию по оттоку средств, наблюдавшуюся семь недель подряд, эти продукты получили приток на сумму $30 млн.

На региональном уровне лидером по оттоку капитала стали США — $504 млн. За ними расположилась Швеция с показателем $30,3 млн, а замыкает тройку Канада — $9,6 млн.

FTX выплатит клиентам до $16,3 миллиарда

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX направила в суд новый план реорганизации. Согласно ему, 98% пострадавших клиентов получат возмещение в размере 118% от их вклада. Общая сумма выплат составляет от $14,5 млрд до $16,3 млрд.

«Мы рады возможности предложить план по главе 11 Кодекса США о банкротстве, предусматривающий возврат 100% сумм претензий плюс проценты для всех негосударственных кредиторов», — заявил новый CEO биржи Джон Дж. Рэй III.

Это касается прежде всего кредиторов, подавших претензию в $50 000 или менее, согласно релизу. К таковым относятся 98% пострадавших клиентов платформы.

Если суд утвердит новый план реорганизации, они получат компенсацию в течение 60 дней после вступления решения в силу.

Остальные неправительственные кредиторы могут рассчитывать на возмещение в размере 100% плюс до 9% в качестве компенсации возможных потерь от изменения цены активов. Общая сумма выплат, согласно плану, составит от $14,5 млрд до $16,3 млрд.

Согласно прессрелизу, криптобиржа смогла увеличить объем компенсации пострадавшим клиентам в результате заключения ряда сделок. В частности компания добилась уступок со стороны правительственных органов США.

В Гонконге создадут рабочую группу по CBDC и токенизации активов

Валютное управление Гонконга (HKMA), де-факто являющееся центральным банком региона, объявило о создании Project Ensemble Architecture Community.

Регулятор заявил, что объединит усилия по формированию стандартов и предоставлению предложений по развитию рынка токенизации Гонконга.

Основной целью рабочей группы будет обеспечение взаимодействия между wCBDC и токенизированными активами. Согласно документу, wCBDC — это цифровое платежное средство, используемое финансовыми контрагентами и выступающее в качестве своеобразного резерва центробанка. wCBDC обладает рядом особенностей и преимуществ, расширяющих операционные возможности его использования.

«Рабочая группа будет предоставлять рекомендации по конкретным темам, сначала сосредоточившись на создании механизма для поддержки межбанковских расчетов через wCBDC для транзакций с токенизированными активами», — говорится в заявлении HKMA.

Правительство Гонконга занимается исследованием wCBDC с 2021 года. HKMA уже провело два раунда консультаций по выпуску местной цифровой валюты — e-HKD. Однако регуляторы пока не определились с точной датой введения нового платежного средства.

Среди участников сообщества представители HKMA, Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), Центра инноваций BIS, а также нескольких банков и фирм, включая гонконгский филиал Bank of China, Hang Seng Bank, HashKey Group и Microsoft Hong Kong.

Источник: Минфин
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