Курс валют на 8 мая: доллар в банках потерял пять копеек, евро — 10 копеек

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже — на 2 копейки. Евро потеряло 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,25−39,75 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,67−39,77, евро — 42,70−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,22−39,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,14−42,17 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.