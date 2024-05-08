В среду на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и не изменилось в продаже.
Курс валют на 8 мая: доллар в банках потерял пять копеек, евро — 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже — на 2 копейки. Евро потеряло 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,25−39,75 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,67−39,77, евро — 42,70−42,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,22−39,25 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,14−42,17 грн/евро.
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