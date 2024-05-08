Платный вход: Венеция заработала почти 1 млн евро за первые дни эксперимента

За первые 11 дней, введенная в Венеции плата за вход однодневных туристов, принесла городу 975 000 евро (1,1 миллиона долларов). Об этом сообщает DPA.

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Плата за вход в город

Венеция уже заработала 975 000 евро ($1,1 миллиона) от продажи билетов. С конца апреля посетители итальянского города должны платить 5 евро за вход в самые загруженные дни.

По словам муниципальной администрации, первый этап превзошел ожидания. С 25 апреля по 5 мая было продано более 195 тысяч входных билетов.

Следует отметить, что для Венеции это был особый период — Папа Римский Франциск, который из-за плохого здоровья месяцами не выезжал за пределы Рима, на этот раз посетил Венецианский биеннале. Соответственно, это событие помогло привлечь дополнительных гостей в город.