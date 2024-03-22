Прием оплаты через смартфон — как это работает? Объясняем на примере трех банков, которые предоставляют эту услугу бизнесу

У каждого предпринимателя есть счет в банке, который необходим для хранения средств и возможности ими распоряжаться. Но современный корпоративный банк — это не только счет и его обслуживание. Это еще и полезные сервисы, способные упростить ведение бизнеса, сделать его более эффективным и прибыльным. Один из таких — возможность приема платежей через смартфон. На примере трех банков, которые предоставляют предпринимателям такую ​​услугу, мы расскажем, как она работает.

Что такое «Терминал в смартфоне»

Возможность использовать смартфон, как терминал, — это сегодня must have-опция для каждого банка, который работает с малым и средним бизнесом. Как правило, «терминал в смартфоне» существует в виде приложения и может превратить в POS-терминал любой современный смартфон с NFC-модулем.

Оплата проходит так же, как и через классический POS-терминал: продавец вводит сумму в мобильном приложении, клиент подносит банковскую карту или телефон с электронным кошельком ApplePay/GooglePay, далее происходит обмен данными и после подтверждения транзакции появляется сообщение об ее успешности. Единственное отличие в том, что POS-терминалом выступает смартфон продавца.

Другой вариант реализации оплаты с помощью смартфона — QR-эквайринг. Продавец генерирует код для оплаты, клиент сканирует его своим телефоном и далее осуществляет оплату.

Каждый предприниматель, использующий смартфон, как средство приема платежей, получает сразу несколько преимуществ.

Первое — он экономит на покупке или аренде POS-терминала. Им становится смартфон, который сегодня есть у каждого. Продавец, курьер, водитель или другой сотрудник, доставляющий товар или предоставляющий услуги от имени компании, может установить приложение на свой смартфон, а предприниматель предоставит ему право принимать платежи.

Второе — он получает возможность принимать оплату картами. Это очень важно, потому что банковская карта уже давно стала частью финансовой жизни рядового украинца, потому что значительно упрощает процесс оплаты. Не предусмотреть такой метод приема платежей значит вызвать недоумение и негатив у многих возможных покупателей.

Третье — он может работать без кассового аппарата. Последний сегодня обязателен для всех предпринимателей, осуществляющих расчетные операции. Но в случае со смартфоном функцию кассы может выполнять программное обеспечение (программные регистраторы расчетных операций — ПРРО). Есть банки, в которых оно встроено в приложение, принимающее платежи. Остальные позволяют в качестве «программной кассы» использовать решения сторонних разработчиков (таких сегодня хватает), которые будут работать в паре с банковским сервисом. То есть все операции будут зарегистрированы и переданы в Государственную фискальную службу. А покупатели при желании смогут получить расчетные чеки на e-mail или через популярные мессенджеры.

Четвертое — это меньшая независимость от энергоснабжения при осуществлении оплаты. Кассы и POS-терминалы, обычно, работают от общей электросети. Из-за развязанной россией войны ее работа, к сожалению, не всегда стабильная. Что касается смартфона, то у него свой аккумулятор, который в случае чего можно дополнительно зарядить с помощью павербанка. Поэтому принимать оплату можно даже во время блекаутов.

Пятое — меньшие затраты на инкассацию. Здесь все понятно: чем меньше наличных денег, тем меньше затрат на ее обслуживание.

А как насчет недостатков? Здесь можно отметить разве что отсутствие традиционных бумажных чеков, к которым привыкли большинство покупателей, а также зависимость от «железа» смартфона. В отличие от обычного POS-терминала, созданного для выполнения одной функции, смартфон может быть загружен и другими задачами: обновлением ПО, выполнением фоновых задач других приложений, у него может быть переполнена память. Все это может сказаться на скорости расчетов.

Для кого эта услуга

Возможность использования смартфона, как терминала, рассчитана, в первую очередь, на небольшие компании и ФОП. Отрасли могут быть разными. Опция точно будет полезной, например, для таксистов, любых бизнесов с доставкой, страховых агентов, уличных стационарных или мобильных торговых точек.

Но она вряд ли подойдет точкам с большим потоком клиентов и количеством чеков. Например, продуктовым магазинам, где нужно быстро посчитать товары одного покупателя, рассчитать его и быстро перейти к следующему.

Решения от украинских банков

«Терминал в смартфоне» от Абанка

Сервис Абанка называется «Терминал в смартфоне» и работает на базе технологии Tap to Phone от платежной системы Visa. Она позволяет принимать бесконтактные платежи на смартфоне с Android (версия не ниже 9) со встроенным NFC-модулем. С ней клиенты смогут рассчитаться всеми типами карт платежных систем MasterCard, Visa и «Простір», в том числе с использованием Apple Pay и Google Pay. Для этого продавцу нужно установить на свой гаджет отдельное приложение A24Pay. Но подключение к сервису происходит через единственное мобильное приложение финансовых услуг Абанка — Abank24.

Процедура простая, состоит из четырех шагов и не занимает много времени.

Шаг 1. Надо открыть ФОП-счет в Абанке. После этого в приложении появится бизнес-карта «Голубая». Нужно ее выбрать и нажать «Счета ФОП».

Шаг 2. Формирование заявки на подключение эквайринга. Для этого выбираем опцию «Подключить эквайринг». Формирование занимает пару минут, а рассмотрение и активация сервиса — не больше суток.

Шаг 3. Заполнение данных о торговой точке. Указываем название точки, ее адрес (через поиск или маркером на карте) и вид деятельности.

Шаг 4. Выбираем нужные сервисы (в частности, «терминал в смартфоне»), подтверждаем и ожидаем активацию услуги (1−2 минуты).

Абонплата за пользование сервисом отсутствует, а тариф один из самых низких на рынке — 1,2% сумм проведенных операций.

Опция ПРРО может быть реализована посредством решений от партнеров. Таких, например, как Paykit или Є-Чек.

Сервисом от Абанка уже пользуются более 2 100 торговцев, которые провели около 300 000 операций на сумму свыше 100 млн грн.

«Терминал в смартфоне» — одна из нескольких услуг от Абанка в рамках эквайрингового пакета. В него также входят QR- и интернет-эквайринг, обычные POS-терминалы.

Полномочия на прием платежей можно передавать кассирам, курьерам и другим наемным работникам.

«SMART ОПЛАТА» от ПУМБ

Сервис «SMART ОПЛАТА» от ПУМБ превращает в терминал любой смартфон благодаря QR-кодам. Последние генерируются в мобильном приложении или с помощью Telegram-бота.

Покупателю нужно отсканировать код с экрана устройства продавца и оплатить за товары или услуги своим смартфоном через Apple Pay или Google Pay. Код можно также распечатать на бумаге и разместить где-нибудь на виду. Он может быть как со свободной суммой, когда продавец будет вводить нужную сумму при оплате, так и с фиксированной.

Процесс оплаты происходит следующим образом.

Шаг 1. Продавец в Telegram-боте или личном кабинете вводит сумму заказа и дает отсканировать покупателю QR-код.

Шаг 2. Покупатель производит оплату с помощью Apple или Google Pay, или по реквизитам карты. Продавец мгновенно видит статус платежа в телеграмм-боте или личном кабинете.

Шаг 3. На следующий банковский день средства поступают на счет продавца.

Преимущества такой реализации терминала перед вариантом с отдельным мобильным приложением в том, что принимать оплату можно буквально любым смартфоном, который работает на Android или iOS, вне зависимости от версии операционной системы и наличия NFC-модуля.

У «SMART ОПЛАТЫ» отсутствует абонентская плата. Продавцы платят только за транзакции. Комиссия составляет 1,3% от сделки.

Функцию ПРРО можно реализовать решениями сторонних разработчиков.

Действующим клиентам банка для активации услуги нужно подать заявку через интернет-банкинг ПУМБ Digital Business. Для новых — алгоритм действий следующий:

Нужно открыть ФОП-счет в ПУМБ (это, кстати, просто сделать удаленно по ссылке);

Подать заявку на подключение сервиса через ПУМБ Digital Business, где в кабинете заполняется анкета и добавляются фото торговой точки;

Получить доступ к личному кабинету «SMART ОПЛАТЫ» для создания QR-кода.

Клиент может добавлять любое количество помощников (официантов, продавцов или кассиров), а они смогут быстро создавать QR-счета в боте или через платежный кабинет.

Что интересно, в личном кабинете «SMART ОПЛАТЫ» без дополнительного привлечения айти-разработчика, предприниматель может создать свой собственный мини-сайт и осуществлять продажи на нем. Особенно пригодится инструмент тем, чей основной канал продаж — социальные сети. На мини-сайте потенциальный покупатель может ознакомиться с товаром, осуществить заказ и оплатить его.

Терминал by mono

Сервис от monobank «Терминал by mono» работает на телефонах с ОС Android 8 версии и выше, и оснащенных NFC-модулем. На устройстве, которое в дальнейшем будет принимать безналичные платежи, должны быть установлены два приложения: Терминал by mono и TapXPhone.

Для подключения сервиса требуется ФОП-счет в monobank и заявка на подключение эквайринга. Чтобы ее подать, нужно зайти на страницу эквайринга на сайте банка, указать номер телефона и нажать «Хочу эквайринг».

Подключение осуществляется в течение 1-го дня, а настройка приложения занимает до 5 минут.

Терминал by mono функционирует в рамках эквайринга от monobank. Сервис позволяет принимать оплаты по ссылке, QR-коду и бесконтактно по NFC.

Для предпринимателей создан функциональный веб-кабинет, где продавец может управлять операциями, просматривать аналитику по продажам. Вместе с эквайрингом клиенты могут подключить сервис ПРРО «check by mono», который позволяет фискализировать чеки и вести учет товара. Обойдется это в 180 грн в месяц. Фискализация также возможна через интеграцию с решениями от других разработчиков: Sky Service, Є-Чек, Ainur POS и OnlineKasa.

Абонплата за эквайринг отсутствует. Комиссия за операции по гривневым картам составляет 1,3%, с иностранных карт — 2%.

Среди других преимуществ «Терминал by mono» можно отметить: