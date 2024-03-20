Украинский Sense Bank объявил о сотрудничестве с сетью супермаркетов «АТБ»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2024, 15:36 Читати українською

Украинский Sense Bank объявил о сотрудничестве с сетью супермаркетов «АТБ»

20 марта Sense Bank в партнерстве с сетью магазинов «АТБ» запустил совместную кредитно-дебетовую карту. Карта уже доступна в цифровом формате — ее можно заказать в приложении Sense SuperApp, на портале и в приложении «АТБ», а также на сайте финучреждения. А с середины апреля карту можно будет приобрести в сети магазинов «АТБ».

20 марта Sense Bank в партнерстве с сетью магазинов «АТБ» запустил совместную кредитно-дебетовую карту.

"По данным последних шести месяцев, 42% всех платежных операций, совершенных картами Sense Bank, — это платежи в сетях продуктовых магазинов, и почти каждая пятая из них — в сети «АТБ». Это говорит о значительном спросе наших клиентов на услуги в данном секторе.

Исходя из этих данных, мы понимаем, что запуск совместной карты — это шаг в правильном направлении. Карта «АТБ» позволит нашим клиентам экономить на покупках, используя специальные скидки на продукты сети «АТБ», — отметила Член Правления Sense Bank Инна Тютюн.

Напомним, что это уже вторая кредитно-дебетовая карта от Sense Bank, выпущенная совместно с партнерами. Кульминацией предыдущего сотрудничества банкиров с сетью гипермаркетов «Эпицентр» стало появление карты под названием «Выгода».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
ValNa82
ValNa82
20 марта 2024, 17:31
#
Краще пізно ніж ніколи (не перший банк, але добре що є)
+
0
Lolik1837
Lolik1837
20 марта 2024, 17:47
#
Перевод личных средств с карты на карту бесплатный?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами