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19 марта 2024, 19:44 Читати українською

Война в киберпространстве: украинские хакеры рассказали о новых масштабных атаках на российские структуры

В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры россии, но и частные, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры россии, но и частные, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.
Фото: freepik.com

В течение недели с 11 по 18 марта 2024:

  • атакованы ресурсы ПАО «Ростелеком» — выведено из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края России;
  • получен доступ к системе электронного документооборота «правительства белгородской области», осуществлены фейковые рассылки 12 тысяч местных чиновников;
  • атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО «Белзнак»;
  • атакованы и уничтожены информационные ресурсы «муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производного объединения коммунального хозяйства»;
  • атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО «томмолоко»;
  • захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера «1Gb.ru» и десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов;
  • выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в центре управления городским автоэлектронотранспортом в новосибирске.
  • «Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов. Атаки на россию в киберпространстве продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что на прошлой неделе IТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена.

Ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера «М9ком» и удалили данные.

Источник: Минфин
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