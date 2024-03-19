В течение прошлой недели украинские хакеры атаковали не только государственные структуры россии, но и частные, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Война в киберпространстве: украинские хакеры рассказали о новых масштабных атаках на российские структуры
В течение недели с 11 по 18 марта 2024:
- атакованы ресурсы ПАО «Ростелеком» — выведено из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края России;
- получен доступ к системе электронного документооборота «правительства белгородской области», осуществлены фейковые рассылки 12 тысяч местных чиновников;
- атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО «Белзнак»;
- атакованы и уничтожены информационные ресурсы «муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производного объединения коммунального хозяйства»;
- атакована и уничтожена инфраструктура ЗАО «томмолоко»;
- захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера «1Gb.ru» и десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов;
- выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в центре управления городским автоэлектронотранспортом в новосибирске.
- «Нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов. Атаки на россию в киберпространстве продолжаются», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что на прошлой неделе IТ-армия Украины приостановила работу московского метрополитена.
Ранее украинские хакеры сломали московского интернет-провайдера «М9ком» и удалили данные.
Источник: Минфин
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