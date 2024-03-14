Сумма выданных кредитов в рамках онлайн-займа «всеБІЗНЕС» превысила отметку в 700 млн грн. и помогла почти трём тысячам предпринимателей в их повседневной деловой деятельности.
ПУМБ выдал ФЛП кредиты на сумму более 700 млн грн
Кредит «всеБІЗНЕС» предназначен специально для ФЛП, которые могут получить до 750 тыс. грн. на срок до трёх лет для развития собственного дела.
Основное преимущество кредита — в его диджитальности. Заявку на получение средств можно подать онлайн всего за несколько минут, не тратя время на посещение отделений банка. Процесс кредитования также упрощается и тем, что займ не требует ни залога, ни поручительства.
Всё, что нужно сделать, — это заполнить короткую анкету на сайте ПУМБ.
Решение о заявке принимается в течение дня. После подписания онлайн-договора деньги быстро поступят на счёт, а утверждённый лимит предприниматель сможет использовать как сразу, так и частями.
Важно отметить, что на такое финансирование может рассчитывать даже новосозданный ФЛП, независимо от даты регистрации бизнеса.
Напомним, кредитование физических лиц-предпринимателей ПУМБ начал осенью 2022 года. Сегодня, благодаря цифровизации и скорости согласования финансирования, «всеБІЗНЕС» — наиболее востребованный кредит среди предпринимателей в банке.
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