НБУ подтвердил статус ПУМБ как системно важного банка Украины

Национальный банк Украины, по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков, подтвердил статус ПУМБ как системно важного для страны банка. Соответствующий перечень банков был утвержден решением Правления Национального банка Украины от 29 февраля 2024 г. Всего, в перечень системно важных банков, кроме ПУМБ , вошли еще 14 банков.

«НБУ ежегодно определяет системно важные банки Украины, деятельность которых влияет на стабильность всей банковской системы. ПУМБ шестой год находится списке НБУ как системно важный банк страны. Это доказательство нашей уверенной позиции на рынке, надежности и высокого уровня профессионализма команды банка. Но это также и большая ответственность, как перед государством, так и перед обществом», — комментирует председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

ПУМБ — системно важный банк, уже 33 года поддерживающий клиентов и помогающий украинцам ежедневно решать их финансовые задачи. Несмотря на войну, банк ни разу не остановил операционную деятельность, выполняя все обязательства перед клиентами и государством.

Так, с 24 февраля 2022 года ПУМБ уплатил более 6,5 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет, войдя в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди украинских банков. Как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ПУМБ за 12 месяцев 2023 года выплатил 638 млн. грн украинцам — вкладчикам банков-банкротов. По состоянию на 1 января 2024 г. ликвидность и достаточность капитала ПУМБ значительно превышают нормативы Нацбанка.

Также, в этом году ПУМБ в очередной раз вошел в рейтинг самых устойчивых банков Украины по версии украинского издания NV и инвестиционной компании Dragon Capital, заняв в нем первое место среди отечественных банков с частным капиталом и 9 место в целом.