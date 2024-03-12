«Доступные кредиты»: с начала года бизнес получил льготных кредитов на 15 миллиардов

С начала 2024 года почти 4000 предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты» на общую сумму 15,7 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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На прошлой неделе такие кредиты получили 431 предприниматель на 1,7 млрд. грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 83 тысяч кредитов на 283 млрд грн.

С начала 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 7,6 млрд грн. 3,4 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 2,6 млрд грн — бизнесу, работающему в зоне высокого военного риска, 2,5 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48%);

оптовой и розничной торговли (25%);

перерабатывающей индустрии (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали: