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11 марта 2024, 16:27 Читати українською

Объем денежных переводов в 2023 году в пределах Украины вырос вдвое — Нацбанк

В 2023 году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы перевода средств, составил 728 млрд грн, или $19,9 млрд в эквиваленте, что вдвое больше, чем за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В 2023 году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы перевода средств, составил 728 млрд грн, или $19,9 млрд в эквиваленте, что вдвое больше, чем за 2021 год.
Фото: depositphotos

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Платежные системы

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн.

В целом деятельность на территории Украины в 2023 году осуществляли 35 платежных систем перевода средств, из которых 26 — созданы резидентами и девять — нерезидентами. Среди последних — четыре системы из США, три — из Великобритании, по одной — из Грузии и Канады.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay (32% всех внутригосударственных переводов).

В то же время в Украине за 2023 год с использованием платежных систем перевода средств (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено $2,6 млрд в эквиваленте, что на 17% меньше, чем за 2021 год. Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину составила $255.

Откуда поступило больше всего средств

Через платежные системы переводов наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).

Лидерами по сумме переводов в Украину были такие платежные системы перевода средств как американские Western Union и MoneyGram — 43,2% и 21,7% всех переводов соответственно, а также отечественная PrivatMoney — 17,9%.

Как отметили в НБУ, платежные системы «перевода средств» стали важным каналом выплаты гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций.

Источник: Минфин
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