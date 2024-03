Биткоин добрался до $69 000 и установил новый исторический максимум

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стоит отметить, что на криптовалютной бирже Binance курс биткоина затронул отметку в $69 000. К моменту написания новости стоимость актива составляет около $65 800.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе подчеркнул, что впервые в истории новый исторический максимум цены достигнут до, а не после халвинга биткоина.

NEW ALL-TIME HIGH ON #BITCOIN.



For the first time ever, pre-halving has established a new all-time high on Bitcoin's price action.



Calling for a short-term peak?